Teknoloji Yeni teknolojiler trafik kazalarını yüzde 999 azaltacak
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Yeni teknolojiler trafik kazalarını yüzde 99.9 azaltacak

Albayrak Grubu Bilgi Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Erdal Nalbant, robotlar ve sürücüsüz araçların trafik kazalarını %99.9 oranında azaltacağını ve böylece hem maddi hem de insani kayıpların büyük ölçüde azalacağını bildirdi.

Haber Merkezi DHA
Yeni teknolojiler trafik kazalarını yüzde 99.9 azaltacak
Sürücüsüz otomobil

Dijitaldünya hızla büyüyüp savunma, sağlık, eğitim gibi birçok alanda etkisini gösteriyor. Özellikle pandemiyle birlikte hız kazanan dijitaldönüşümün gelecek yıllarda insanlara olacak etkisine ilişkin açıklamalarda bulunan Albayrak Grubu Bilgi Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Erdal Nalbant, teknolojinin insanın kendisine yeni köleler arayışının bir sonucu olduğunu söyledi.

Erdal Nalbant
Erdal Nalbant

Türkiye'de dijital dönüşümle ilgili ciddi hamleler var

Bugün gelinen noktada hayvan ve insan gücünün yerini teknolojik ürünler ve yapay zekanın aldığını belirten Nalbant konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

  • Teknoloji belki de insanların, insan odaklı tedbirler almasını gerektirecek. Avantajları kadar dezavantajları da elbet olacak. Teknoloji trafik kazalarını yüzde 99.9 azaltacak. Akıllı araçlar arada sırada kaza yaptığında haber oluyor. Bugün bizim kullandığımız araçlar sayısız kaza yapıyor. Türkiye’de de dünyada da otonom sürüş trafik kazalarını ciddi oranda azaltacak. Bu maddi anlamda hem de insan kayıpları anlamında çok büyük bir getiri. Türkiye’de dijital dönüşümle ilgili ciddi hamleler var.

Türkiye'de yazılımcı sayısını artırmak gerekiyor

Türkiye’de TeknoParklar, Ar-Ge ve Kuluçka Merkezleri gibi ciddi yatırımların olduğuna dikkat çeken Nalbant, yazılımcı sayısının artması gerektiğine dikkat çekti. Nalbant, sözlerine şu şekilde devam etti:

  • Ülke olarak yazılımcı açığımız var. Nüfus ve yazılımcı oranına baktığımızda bize yakın olabilecek Almanya’nın bizim 3-4 katımız yazılımcısı var. Kamunun bu konuda attığı ciddi adımlar var. Hedef 2023 diyip burada en az 250 bin yazılımcıya ulaşmak gibi hedefler var. Şu anda 120-130 bin civarında yazılımcımız mevcut.

143 yeni meslek geliyor, genç işsiz nüfus azalacak

Teknoloji ile ilgili yatırımların Türkiye’de yeni iş alanlarını ortaya çıkaracağını dile getiren Nalbant'ın açıklaması şöyle:

  • Genç işsiz nüfusta ciddi bir azalma olacak. Gençler yazılıma yönlendiklerinde her birisinin iş bulabileceğini göreceğiz. Bir çalışmaya göre, en az 143 yeni mesleğin birkaç sene içerisinde ortaya çıkacağı ön görülüyor. Bunlar arasında ‘robot insan ortak çalışma psikologu’ gibi çok enteresan meslekler de var. Bütün bu teknolojik gelişimlerin aslında dünyadaki önemli kısmı etkilediğini düşünürsek gerçekten bunlara yapılan yatırımlar da çok kıymetli.

Singapur'dan İstanbul'a ameliyatlar yapılabilir

5G teknolojisiyle ilgili de açıklamalar yapan Nalbant, "5G teknolojisinde artık dünyanın en iyi doktorunun yanına gitmek zorunda kalmayacaksınız. 5G teknolojisiyle o doktor Singapur’da ise, sizi İstanbul’da bir hastanede ameliyat masasına yatıracaklar, başınızda bir robot olacak fakat o doktor Singapur’dan o robotun başındaymış gibi sizi ameliyat edebilecek. İş alanları değişecek ama mutlaka hayatımıza kolaylıklar ve sağlık getirecek."
ifadelerini kullandı.

Dijitali kullanmak insanları dönüştürmüyor

Var olan yeni teknolojilerin kullanımının insanı dönüştürmediğini de belirten Nalbant,

"Bizler tüm bu teknolojilerin içerisinde yer alan gruplardan bir tanesindeyiz. Dijital bir şey almak dijital dönüştüğünüz anlamına gelmiyor. Bu aynı zamanda süreçlerinizi, iş yapışınızı mutlaka bu yeni teknolojilere uydurmanız, değiştirmeniz ya da bu yeni teknolojileri sizin süreçlerinizi iyileştirecek hale getirmenizle oluyor. Bununla ilgili dünyada ciddi makaleler, çalışmalar, standartlar var. Bizim yaptığımız birçok yatırım iş sürecimizi kolaylaştırıyor. Yaptığımız pek çok yatırım da iş süreçlerimizi çok kolaylaştırıyor. TÜMOSAN fabrikamızda robotik sistemler ya da akıllı otonom sistemler taşıma ile ilgili süreçleri yüzde 70 oranında azaltabiliyor. İmalat sürecinizi kolaylaştırıyor. Kağıt fabrikamızda kullandığımız sensörlerle de verim yüzde 40’a kadar artabiliyor. Bunların her birisinin ciddi maddi karşılıkları da var." diye konuştu.

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