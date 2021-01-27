Yeni Windows ile birlikte bilgisayarlara hırsız koruma özelliği geliyor

Microsoft, uzunca bir süredir daha hızlı ve güvenli bir Windows 10 sürümü üzerinde çalışıyor. Son olarak ortaya çıkan bilgilere göre Windows 10X bu kapsamda 'Hırsızlığa Karşı Koruma' özelliğiyle geliyor. Şimdiye kadar sızan birçok farklı ayrıntı, bu sistemin güvenliği önemli oranda artıracağını gösteriyor.

Bu sistemle birlikte bilgisayarı çalan kişinin verileri silmesi ya da sistemi sıfırlaması için Microsoft hesabıyla oturum açıp PIN kodu girmesi gerekiyor.

Yeni kullanıcı arayüzünde hırsızların çalınan cihazları silmelerini ve yeniden kullanmalarını önlemek için tasarlanan koruma kalkanı özelliği yer alıyor. Normal şartlarda Windows 10 yüklü herhangi bir cihazda kilit açılmışsa Ayarlar üzerinden Bu Bilgisayarı Sıfırla seçeneğiyle sistem fabrika ayarlarına döndürülebiliyor.

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Windows 10X'in hırsızlık korumasıyla ilgili düzenleme yapmak için Ayarlar altına yeni bir seçenek de ekleniyor.

Microsoft hesabıyla oturum açma ve PIN kodu girme zorunlu hale geliyor

Fakat Windows 10X'teki Hırsızlığa Karşı Koruma özelliği, cihazın sıfırlanın tekrardan kurulması için daha önce ilişkilendirilen Microsoft hesabıyla oturum açmasını ve PIN kodu girmesini zorunlu hale getiriyor.

Microsoft'un konuyla alakalı açıklaması ise şu şekilde:

Hırsızlığa karşı koruma, başka birinin cihazınızı sıfırlamasını ve yeniden kullanmasını engelliyor. Hırsızlık koruması açık olduğunda, bu cihazı sıfırlamadan ve yeniden kullanmadan önce PIN veya Microsoft hesap şifrenizi girmeniz gerekecek.

Windows 10X'te bu özelliği yapılandırmak için Ayarlar / Hırsızlık Koruması üzerinden birtakım düzenlemeler gerçekleştirilebiliyor. Bu işletim sistemi doğrudan taşınabilir cihazlar için tasarlandığından hırsızlığa karşı koruma sistemi de büyük önem taşıyor.