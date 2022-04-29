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Teknoloji Yer çekimine meydan okuyan robot
BİLİM

Yer çekimine meydan okuyan robot

Kaliforniya Üniversitesi tarafından geliştirilen kendi yüksekliğinin 100 katından fazla sıçrayabilen robot sadece 30 santimetre boyunda ve 30 gram ağırlığında. Araştırmacılara göre robot Ay'da yüzey yerçekimi zayıfladığında potansiyel olarak yaklaşık 1.640 fit mesafeyi geçebilir.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Yer çekimine meydan okuyan robot
​Yer çekimine meydan okuyan robot

Kaliforniya Üniversitesi ekibi tarafından üretilen mühendislik ürünü bir cihazın atlama yüksekliği, mandallı veya döner motoru tekrarlanan vuruşlar veya dönüşler sırasında çalışabileceğinden çok daha büyük.

Robot sadece 30 santimetre boyunda ve 30 gram ağırlığında.

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  • Araştırmacılar, "Bildiğimiz kadarıyla, önceki mühendislik atlama tellerinden çok daha yüksek ve en iyi biyolojik atlama tellerinden büyüklük sırasına göre daha yüksek." dedi.

Araştırmacılar, robotun hem Dünya'da hem de ötesinde birkaç önemli kullanıma sahip olabileceğine inanıyor.

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