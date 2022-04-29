​Yer çekimine meydan okuyan robot

Kaliforniya Üniversitesi ekibi tarafından üretilen mühendislik ürünü bir cihazın atlama yüksekliği, mandallı veya döner motoru tekrarlanan vuruşlar veya dönüşler sırasında çalışabileceğinden çok daha büyük.

Robot sadece 30 santimetre boyunda ve 30 gram ağırlığında.

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Sistem enerji depolamasını sağlayan özel olarak seçilmiş yaylar ve lastik bantların yanı sıra işi çoğaltmak için döner bir motora sahip.

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Araştırmacılar, "Bildiğimiz kadarıyla, önceki mühendislik atlama tellerinden çok daha yüksek ve en iyi biyolojik atlama tellerinden büyüklük sırasına göre daha yüksek." dedi.

Araştırmacılar, robotun hem Dünya'da hem de ötesinde birkaç önemli kullanıma sahip olabileceğine inanıyor.