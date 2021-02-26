Yerel ve uluslararası medya Dolmabahçe’de dijital medya çalıştayında buluşacak

Anadolu Yayıncılar Derneği tarafından organize edilen ve T.C. İletişim Başkanlığı tarafından desteklenen yeni iletişim teknolojilerinin ele alındığı dijital dünya çalıştayı 5-6 Mart tarihinde İstanbul Dolmabahçe Çalışma ofisinde yapılacak. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan'ın yaptığı açıklama şöyle:

Artık yeni bir iletişim dünyası ile karşı karşıyayız. Teknolojinin gelişmesi ile birlikte yeni bir medya düzeni ortaya çıktı. TV izleme alışkanlıkları, gazete okuma alışkanlıkları değişti. Artık sanal ve dijital bir dünya var. Yeni bir reklam anlayışı ortaya çıktı. Kişisel verileri korumak önemli hale geldi. Geleneksel medyanın bundan etkilenmesi kaçınılmaz. Yerel medyanın yeni dijital ortama nasıl ayak uyduracağı gibi önemli konuları ela alacağız. Geleneksel medya ekonomik güç kaybetmeye başladı; en çokta yerel medya bu durumdan etkilendi. Yerel medyanın da kendisini güncellemesi gerekir. O nedenle T.C İletişim Başkanlığı yerel medyaya yeni bir ufuk katmak ve güçlendirmek amacıyla bu projeye destek vermiştir.

Organizasyon, 5-6 Mart'ta Dolmabahçe Sarayı'nda düzenleniyor.

Fahrettin Altun açılış konuşması yapacak

İstanbul’da düzenlenecek bu çalıştaya sektörün önemli isimleri katılacak. Birbirinden önemli ve uzman isimlerin katılacağı çalıştayın açılış konuşmasın İletişim BaşkanıFahrettin Altun yapacak. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin de bir konuşma yapacak. Anadolu Yayıncılar Derneği'nden yapılan açıklamada konu başlıkları ve konular şu şekilde sıralandı.

Dijital dünya, Yeni İletişim Teknolojileri, Geleneksel Medya ve Türkiye’nin tanıtımı

Açılış

10.00 Sinan Burhan- Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı

10.15 Ebubekir Şahin- RTÜK Başkanı

10.30 Prof.Dr. Fahrettin Altun- T.C İletişim Başkanı

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Yeni İletişim Teknolojileri- Yerel ve Ulusal Medyanın ülke tanıtımına katkısı

- Dr. Çağatay Özdemir – T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı (Moderatör)

- Prof. Dr. Asaf Varol- Maltepe Üniversitesi Öğretim Üyesi

- Ekrem Kızıltaş- Medya Der Genel Başkanı

- Veyis Ateş- Habertürk tv Anahaber spikeri

- Yaşar Tay – Kontv Genel Yayın Yönetmeni

- Nazlı Çelik- Star Tv Genel Yayın Yönetmeni

Yeni İletişim Teknolojileri- Yeni Tür Yayıncılık ve Türkiye’nin tanıtımı

- İbrahim Uslu- RTÜK Başkan Yardımcısı- (Moderatör)

- Netflix- Pelin Mavili- Kamu politikaları direktörü

- Exxen- Ümmü Burdan Arda- Genel Müdür

- Bein Grup- Onur Gürel Genel Müdür Yardımcısı

- Blue Tv Aydın Doğan Yalçındağ- Genel Müdür

- Türk Telekom – Mumammd Z. Varol - TV / OTT İçerik ve Platform Yön. Drektörü

Global bilgi ağları – Veri Güvenliği ve iletişim

- Prof.Dr. Faruk Bilir- Kişisel Verileri Koruma Kurulu Başkanı- (Maderatör)

- YAY İletişim -Muhammed Özhan- İş Geliştirme ve yeni girişimcilik direktörü

- BİP İletişim- Burak Akıncı- Direktör

- DEDİ İletişim- Ömer Faruk Sorgun- BİTİDER Başkanı

- DR.Gazali Çiçek- BTK Başkan Yardımcısı

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Tarih: 6 Mart 2021

Yer: Dolmabahçe Çalışma Ofisi