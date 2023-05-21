Yerli uydu geleceğimizin yörüngesine oturacak

Milli teknoloji hamlesi sayesinde dijitalleşme yolunda ciddi yol alan Türkiye, bu meseleyi bir devlet politikası olarak da ele aldı. Böylece, farklı alanlarda yerli teknoloji ürünleri birbiri ardına hayata geçirildi. Bunların başında ise uydu sistemleri ve yazılımları geliyor. Türkiye sadece haberleşme alanında değil savunma sanayiinden tarıma kadar farklı sektörleri ilgilendiren uydu yatırımlarıyla son dönemin öne çıkan ülkeleri arasında yer alıyor. Türkiye uzay teknolojileri özellikle haberleşme ve veri güvenliği alanlarında ülkemize gelecek dönemde avantaj sağlayacak. Uzun vadede ise uzay yarışı içindeki devler liginde yer almamızı sağlayacak.

SAVUNMA SANAYİİ İÇİN HAYATİ ÖNEMDE

TÜRKSAT 6A, Türkiye’de yerli olarak geliştirilen ve ülkemizin uzay alanındaki yeteneklerimizi daha da ileri götürmeyi amaçlayan ilk haberleşme uydusu projesi olarak öne çıkıyor. Türkiye bu proje sayesinde uzaydaki yerini alırken, özellikle savunma sanayii alanında yüzde yüz bağımsızlık alanında önemli bir adım atacak. Çünkü İHA ve SİHA’lar başta olmak üzere birçok savunma sanayii ürünü yeri uydu iletişimi ile hareket edecek ve ülkemiz istihbarat alanında da önemli kazanım sağlayacak. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) UZAY tarafından tasarlanıp, geliştirilen Türkiye'nin ilk yerli ve milli yüksek çözünürlüklü görüntüleme uydusu İMECE’nin uzaya fırlatılması da uluslararası alanda ses getirdi.

MİLLİ HABERLEŞME AĞI

1994 yılında göreve başlayan TÜRKSAT 1B ve takip eden TÜRKSAT 1C, 2A, 3A, 4A, 5A ve 5B uyduları, yurtdışı firmalardan temin edildi. Son olarak 5B uydusunu Ocak 2021’de uzaya fırlattık. TÜRKSAT 6A projesinde ise TÜBİTAK UZAY, daha önceki RASAT ve GÖKTÜRK-2 projelerinde kazanılan uzay alanındaki tecrübelerinden de faydalanarak, proje ortakları TUSAŞ, ASELSAN ve CTECH firmaları ile birlikte milli haberleşme uydu platformunu geliştirdi.

2024 BAŞINDA FIRLATILIYOR

Yerli imkanlarla üretilen TÜRKSAT 6A, 2024’ün ilk aylarında fırlatılacak. Böylece ülkemiz kendi uydu teknolojisine sahip ender ülkelerden biri olacak. Yakıt dâhil, 4 tonun üzerinde bir kütleye sahip olacak olan uydu, 42 derece doğu boylamında yer sabit yörüngeye yerleştirilecek. TÜRKSAT 6A Uydusu, Türkiye’nin yanı sıra Avrupa, Kuzey Afrika, Orta Doğu ve Asya kıtasının büyük bir bölümündeki son kullanıcılara hizmet edecek. Proje kapsamında, uydu üzerinde kullanılacak yeni geliştirilen birçok alt sisteme uzay ve uydu tarihçesi kazandırılacak ve söz konusu alt sistemler, milli haberleşme uydularının alt yapısını oluşturacak. Projede son aşama olan Uçuş Modeli testlerine başlanmış, uydunun uzay koşullarına uygunluğu ve işlevselliğine yönelik testlerde artık son aşamaya gelindi.

UZAYDA YER KAPMA YARIŞI

1950’li yıllardan itibaren uzayda çalışma yürütmeye başlayan ülkeler, yeni keşifler yapmak, gezegenler, galaksiler ve derin uzay hakkında daha fazla bilgiye sahip olmak için kıyasıya yarışıyor. Türkiye de 2018’de Türkiye Uzay Ajansı’nı kurarak uzay ve havacılık bilimi ve teknolojilerine yönelik amaçlar doğrultusunda çalışmaya başladı.

UYDULAR ARASI HABERLEŞME SİSTEMİ

Türkiye’nin uydu alanındaki çalışmalarına bakıldığında, TÜRKSAT-6A Milli Haberleşme Uydu Projesi’nin gereksinimler doğrultusunda ve proje takvimine göre süren faaliyetleri, proje paydaşları ve ilgili kurumlarca yakından takip ediliyor. TÜRKSAT-6A’nın da başarıyla fırlatılması hedefleniyor.







