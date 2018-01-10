TeknolojiYerli ve dört kameralı Casper VIA F2
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Yerli ve dört kameralı: Casper VIA F2

Casper’ın yeni akıllı telefonu VIA F2, dört kamerası ve tasarımıyla pazara oldukça iddialı bir giriş yaptı. Her iki tarafında çift kamera bulunan Casper VIA F2, teknik özellikler bakımından da piyasadaki orta segment cihazlar arasında farkını ortaya koyuyor.

Mustafa KalkanYeni Şafak
Casper VIA F2, 4 kamerası ve tasarımıyla oldukça başarılı bir akıllı telefon modeli.
Casper VIA F2, 4 kamerası ve tasarımıyla oldukça başarılı bir akıllı telefon modeli.

Casper’ın yerli ilk dört kameralı akıllı telefonu VIA F2, tam bir fiyat performans ürünü olarak öne çıkıyor. Cihaz 18:9 ekran oranı ve her iki tarafta çift kamerası olması cihazın en belirgin özellikleri. Ön tarafta 20+8 MP çift kamera ve 120 derecelik geniş açıyla üstün bir özçekim deneyimi sunuyor. Arka tarafta ise 13+5 MP çift kamerasıyla gerçek zamanlı bokeh efekti yapabiliyorsunuz.

Cihazın tasarım detaylarından bahsedecek olursak, altın rengi olarak satışa sunulan cihazda malzeme olarak alüminyum kasa kullanılmış. Casper VIA F2’nin en kalın noktasında kalınlığı 8.2 mm ve ağırlığı 185 gram. Parmak izi sensörü arka tarafta yer alırken, microUSB bağlantı noktası bulunuyor.

Ekranı 6 inç büyüklüğünde ve HD+ çözünürlüğe sahip IPS LCD panel kullanılmış. Kasa ekran oranı son 18:9 ile başarılı bir oran yakalamış. Ayrıca 2.5D cam teknolojisinin yer aldığı telefon, Corning Gorilla Glass 3 ile korunuyor.

Donanım bileşenlerine baktığımızda cihaz, gücünü 8 çekirdekli 2.5 GHz hızla çalışan MediaTek Helio P25 işlemcisinden alıyor. Cihazda 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanı bulunuyor. Depolama alanı isteğe bağlı olarak microSD kart ile arttırılabiliyor.

Bağlantı seçeneklerinde, 802.11n Wi-Fi ve Bluetooth 4.2 teknolojileri yer alıyor. Çift bant desteği ve FM radyosu bulunmuyor. Son olarak cihazda 4 bin mAh pil kapasitesi var ancak Helio P25 işlemcisinin yüksek tüketim değerleri nedeniyle pil kapasitesi ancak bir gün dayanabiliyor.

  • Teknik özellikler
  • İşlemci: MediaTek Helio P25 – MT6757CD
  • İşlemci Hızı: 2.5 GHz Octa Core – 8 Çekirdek, 64 Bit
  • GPU: Mali T880 MP2 – 1000 Mhz
  • Ekran Boyutu: 6.0 inç – 18:9 Köşeden Köşeye Ekran
  • Ekran Çözünürlüğü: 1440 x 720 HD+ IPS Full LCD,
  • Ekran Özellikleri: 2.5D Kavisli Ekran, Gorilla Glass 3, 500nit ekran parlaklığı, ExtremeVision, 268 PPI, %75.6 Ekran Kasa Oranı
  • İşletim Sistemi: Android 7.0 Nougat
  • Dahili Depolama: 64 GB
  • Ram: 4 GB
  • Arka Kamera: 13 MP (f/2.0) + 5 MP (Derinlik – Bokeh Etkisi)
  • Ön Kamera: 20 MP + 8 MP (Geniş Açı)

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