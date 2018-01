Yerli ve dört kameralı: Casper VIA F2 Casper’ın yeni akıllı telefonu VIA F2, dört kamerası ve tasarımıyla pazara oldukça iddialı bir giriş yaptı. Her iki tarafında çift kamera bulunan Casper VIA F2, teknik özellikler bakımından da piyasadaki orta segment cihazlar arasında farkını ortaya koyuyor.

Mustafa Kalkan 10 Ocak 2018, 14:54 Son Güncelleme: 10 Ocak 2018, 15:33 Yeni Şafak