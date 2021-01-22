Teknoloji YouTube hashtag sistemi tüm kullanıcılara açıldı
İNTERNET

YouTube hashtag sistemi tüm kullanıcılara açıldı

YouTube'un bir süredir beta kapsamında test ettiği hashtag özelliği tüm kullanıcılar için aktif edildi. Böylece kullanıcılar belirli hashtag'ler üzerinden videoları takip edebiliyor.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
YouTube
YouTube

Facebook, Twitter ve Instagram için hashtag'lerin önemi çok büyük. Ancak YouTube da özellikle son dönemlerde bu anahtar kelimelerle birlikte hashtag sistemini de devreye soktu. Google, bu hafta meta veri etiketlerini kullanarak videoları düzenleyen açılış sayfalarının sunumunu tamamladı.

YouTube bu sistemle birlikte aynı tarzdaki videoları bir arada görüntülemeyi sağlıyor.

YouTube hashtag sistemi aktif edildi

Böylece artık hashtag'ler üzerinden aynı içeriğe sahip videolara erişmek mümkün oluyor. Yani #teknoloji şeklinde arama yapıldığında bu hashtag'in yer aldığı videolar otomatik olarak listeleniyor. Ek olarak kullanıcılar istedikleri hashtag'leri takip edip içerikleri bu şekilde de görüntüleyebiliyor.

Alternatif olarak URL aracılığıyla da erişmek mümkün oluyor. Kısaca www.youtube.com/hashtag/yourterm aramasıyla benzer sonucu elde edebilmek mümkün.

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