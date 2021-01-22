YouTube hashtag sistemi tüm kullanıcılara açıldı

Facebook, Twitter ve Instagram için hashtag'lerin önemi çok büyük. Ancak YouTube da özellikle son dönemlerde bu anahtar kelimelerle birlikte hashtag sistemini de devreye soktu. Google, bu hafta meta veri etiketlerini kullanarak videoları düzenleyen açılış sayfalarının sunumunu tamamladı.

YouTube bu sistemle birlikte aynı tarzdaki videoları bir arada görüntülemeyi sağlıyor.

YouTube hashtag sistemi aktif edildi

Böylece artık hashtag'ler üzerinden aynı içeriğe sahip videolara erişmek mümkün oluyor. Yani #teknoloji şeklinde arama yapıldığında bu hashtag'in yer aldığı videolar otomatik olarak listeleniyor. Ek olarak kullanıcılar istedikleri hashtag'leri takip edip içerikleri bu şekilde de görüntüleyebiliyor.

Alternatif olarak URL aracılığıyla da erişmek mümkün oluyor. Kısaca www.youtube.com/hashtag/yourterm aramasıyla benzer sonucu elde edebilmek mümkün.

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