Teknoloji YouTube videolarında alışveriş dönemi başlıyor
İNTERNET

YouTube videolarında alışveriş dönemi başlıyor

Google, doğrudan YouTube videoları üzerinden alışveriş yapmayı sağlayan yeni bir özelliği test ediyor. Yani böylece izleyiciler videolarda görünen ürünleri doğrudan sepete atıp alışverişi tamamlayabilecek.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
YouTube
YouTube

YouTube, izleyicilerin çeşitli kanallarda kullanılan veya bahsedilen öğeleri satın almasını sağlamak için yeni yollar deniyor. Test aşamasındaki hizmet, içerik oluşturucuların belirli ürünleri sisteme eklemesini sağlıyor. Ekranın sol alt köşesindeki alışveriş çantası simgesine tıkladığınızda YouTube öne çıkan öğelerin bir listesini karşınıza getiriyor.

Tüm platformlarda aktif edilecek

Bu aşamadan sonra ürünler hakkında daha fazla bilgiye göz atabilir, ilgili videoları izleyebilir ya da sepeti onaylayarak alışverişi tamamlayabilirsiniz. İlk etapta Android, iOS ve web sitesi üzerinden bu özelliklerin sunulması daha sonrasında da akıllı televizyonlara entegre edilmesi söz konusu.

Böylece videolardaki ürünlerin listesi doğrudan sepete atılıp satın alma işlemi gerçekleştirilebilecek.

Birçok farklı YouTube kanalı doğrudan ürünleri anlatıyor. Yani yeni sistemle birlikte özellikle oyuncu kanalları ya da yemek kanalları doğrudan gösterdikleri ürünlerin satışı için gerekli yönlendirmeleri platformdan yapabiliyor.

Sosyal ağların büyük bölümünde alışveriş özelliği yer alıyor. Dolayısıyla Google'ın da YouTube'ta bu tarz bir sistemi deniyor olması pek şaşırtıcı değil.

YouTube bir yandan da farklı özellikleri hayata geçirmeye devam ediyor. Bunlar arasında son dönemlerde en fazla konuşulanı ise masaüstü sürümü için sesli arama desteği.

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