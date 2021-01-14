YouTube'un masaüstü sürümüne sesli arama özelliği geldi

YouTube hem masaüstü hem de mobil uygulamalar için yayınlanan güncellemelerle yeni özellikler kazanmaya devam ediyor. Bu kapsamda son olarak duyurulan sesli kontrol sistemi de önemli detaylar arasında yer alıyor. Böylece kullanıcılar YouTube'u doğrudan seslikomutlarla kontrol edebiliyor.

Böylece uzun süredir Android ve iOS mobil uygulamalarında yer alan sesli komut özelliği doğrudan web sürümüne de geliyor.

YouTube, güncellemeyle birlikte web sürümünde arama özelliği kazanıyor.

YouTube'un yeni sesli komut özelliği nasıl kullanılır?

YouTube'un web sürümü için sunduğu yeni sesli konut özelliğinin kullanımı oldukça basit. Mikrofon simgesine tıklayıp konuştuktan sonra mobilde olduğu gibi sesli şekilde arama yapılabiliyor. Ama buradaki en önemli nokta anahtar kelimeyle ilgili içeriklerin doğrudan listeleniyor oluşu. Yani bu sayede konu başlığını söylemeye gerek olmadan ilgili içerikler görüntülenebiliyor.

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Bir diğer güzel özellik ise yeni sesli komutlarla bağlantılı olarak abonelik içerisindeki kanalların da görünmesi. Böylece yalnızca abonelikler içerisinde arama yapılabiliyor.

Bugünden itibaren sunulan güncellemeyle doğrudan mikrofon simgesine tıklayıp arama yapmak mümkün.