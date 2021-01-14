Teknoloji YouTubeun masaüstü sürümüne sesli arama özelliği geldi
İNTERNET

YouTube'un masaüstü sürümüne sesli arama özelliği geldi

YouTube, uzunca bir süredir Android ve iOS uygulamalarında yer verdiği sesli komut özelliğini masaüstü sürüme de ekliyor. Böylece kullanıcılar mikrofon simgesine tıklayarak sesli şekilde arama yapabiliyor.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
YouTube
YouTube

YouTube hem masaüstü hem de mobil uygulamalar için yayınlanan güncellemelerle yeni özellikler kazanmaya devam ediyor. Bu kapsamda son olarak duyurulan sesli kontrol sistemi de önemli detaylar arasında yer alıyor. Böylece kullanıcılar YouTube'u doğrudan seslikomutlarla kontrol edebiliyor.

Böylece uzun süredir Android ve iOS mobil uygulamalarında yer alan sesli komut özelliği doğrudan web sürümüne de geliyor.

YouTube, güncellemeyle birlikte web sürümünde arama özelliği kazanıyor.

YouTube'un yeni sesli komut özelliği nasıl kullanılır?

YouTube'un web sürümü için sunduğu yeni sesli konut özelliğinin kullanımı oldukça basit. Mikrofon simgesine tıklayıp konuştuktan sonra mobilde olduğu gibi sesli şekilde arama yapılabiliyor. Ama buradaki en önemli nokta anahtar kelimeyle ilgili içeriklerin doğrudan listeleniyor oluşu. Yani bu sayede konu başlığını söylemeye gerek olmadan ilgili içerikler görüntülenebiliyor.

Bir diğer güzel özellik ise yeni sesli komutlarla bağlantılı olarak abonelik içerisindeki kanalların da görünmesi. Böylece yalnızca abonelikler içerisinde arama yapılabiliyor.

Bugünden itibaren sunulan güncellemeyle doğrudan mikrofon simgesine tıklayıp arama yapmak mümkün.

ABD Başkanı Trump’a bir kötü haber daha: YouTube hesabı askıya alındı
DÜNYA
ABD Başkanı Trump’a bir kötü haber daha: YouTube hesabı askıya alındı
Abone Ol Google News
Tosun Paşa filmi gerçek oldu

Tosun Paşa filmi gerçek oldu

​Aileler kız evinin önünde karşılaştı.
Akılalmaz hileler var

Akılalmaz hileler var

​Her derde deva ama fırsatçılar insan sağlığını hiçe sayıyor.
Ümit Özdağ: HDPnin hakkını savunan CHP şimdi bana saldırıyor

​Savunma Sanayii Başkanlığı'ndaki operasyonda ilginç bilgiler ortalığa döküldü.

​Millet İttifakı yerel yönetimlerde dağıldı.

Türk bilim<br>insanı geliştirdi

Türk bilim
insanı geliştirdi

​MS hastalarına umut olacak ilaç.
ABD'yi ayağa<br>kaldıracak olay

ABD'yi ayağa
kaldıracak olay

Ekibinden bir kadın seçimlerde hile yaptığı iddiasıyla tutuklandı.
Aranan<br>356 kişi yakalandı

Aranan
356 kişi yakalandı

​İstanbul'un 39 ilçesinde huzur uygulaması.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.