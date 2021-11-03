Teknoloji Zoom ücretsiz kullanıcılara reklam göstermeye başlıyor
İNTERNET

Zoom ücretsiz kullanıcılara reklam göstermeye başlıyor

Zoom, platformu hiçbir ücret ödemeden kullanan kişiler için reklam gösterimini başlatıyor. Herhangi bir kısıtlama olmayacağını özellikle belirten Zoom, aynı şekilde hizmet vermeye devam edebilmek adına byu bu değişikliği zorunlu görüyor.

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Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Zoom ücretsiz kullanıcılara reklam göstermeye başlıyor
Zoom

Pandemiyle birlikte kullanımı çok önemli oranda artan Zoom, platforma hiçbir ücret ödemeyen kişilere reklam göstermeye başlayacağını duyurdu. Şirket, bu adımın yatırımları desteklemeye yardımcı olacağını; hizmeti kullanıcılara ücretsiz olarak devam etmek için bunun gerekli olduğunu belirtiyor.

Pilot uygulama kapsamında ücretsiz paketi tercih eden kullanıcıların karşısına reklam çıkacak. Ancak toplantıdaki kişilerin bunu anlaması söz konusu olmayacak. Yani aslında görüşme sırasında ücret ödeyen ya da ödemeyen kullanıcılar fark edilemeyecek.

Bu değişiklik, ücret ödemeyen kullanıcılarımızın arkadaşlarıyla ve aileleriyle her zaman sunulan kalitede hizmet almasını sağlayacak.

Şirket konuyla alakalı yaptığı açıklamada hizmet kalitesinden herhangi bir fedakarlık yapılmayacağını da özellikle belirtiyor.

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