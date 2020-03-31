Teknoloji Zoom uygulamasıyla bilgileri çalındığı için dava açtı
İNTERNET

Zoom uygulamasıyla bilgileri çalındığı için dava açtı

Son günlerin yükselen yıldızı Zoom adlı uygulamanın kullanıcıların bilgilerini koruyamadığı ortaya çıktı. Uygulamanın Facebook ve diğer üçüncü uygulamalara veri paylaşımını engellemediğini ortaya çıkaran bir kullanıcı şirkete gizliliği ihlal davası açtı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Uygulamanın arkasındaki şirketin kullanıcılar Zoom uygulamasını yüklediğinde veya açtığında bilgi topladığı ortaya çıktı. Pazartesi günü San Jose, California'daki federal mahkemede açılan davaya göre, Facebook dahil üçüncü taraflara haber verilmeden kullanıcılıarın bilgilerinin paylaşıldığı ortaya çıktı.

Yatırımcılar telekonferans şirketinin koronavirüs pandemisi sırasında nadir kazananlardan biri olacağına bahse girerken Zoom’un hisseleri bu yıl iki kat değer kazandı. Uygulamanın değeri insanların evden çalışmasıyla ivme kazandı.

Zoom'un kurucusu

Davayı gizliliği ihlalden açtılar

Açılan davaya göre, Zoom’un gizlilik politikası kullanıcılara uygulamanın Facebook gibi üçüncü taraflarla içerik paylaştığına dair bir bilgi vermiyor. Şikayete göre, şirketin güvenlik zaafı kişisel bilgilerin başka uygulamalar tarafından elde edilmesine sebep oldu.

Davayı açan Sacramentolu Robert Cullen, uygulamayı yükleyen diğer kullanıcıları da temsil etmek istiyor. Zoom'un, Tüketici Gizlilik Yasasını ihlal ettiğini belirtip kanun kapsamında cezai tazminat istiyor.

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