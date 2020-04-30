Zoom veri rotalarında değişiklik yaptı

Zoom, görüşmeler ve webinar’lar için en iyi kalitede hizmet alabilmek isteyen kullanıcılarına yeni bir özellik sunuyor. 18 Nisan’da kullanıma açılan veri yönlendirme özelliği, ücretli Zoom kullanıcılarının gerçek zamanlı görüşmelerinin taşındığı veri merkezlerinde belirli değişiklikler yapılmasına olanak sağlıyor.

Tercih edilen ve istenmeyen veri merkezleri belirlenebiliyor

Zoom Meeting ve Webinar kullanıcıları, artık belirli bir veri merkezi bölgesini seçerek tüm iletişim trafiklerinin bu merkez üzerinden gerçekleştirilmesini sağlayabilecek. Ücretli Zoom hesap yöneticileri ve hesap sahipleri, hesap, grup ve kullanıcı düzeyinde bu değişikliği gerçekleştirebilecek. Ancak hesabın tedarik edildiği bölgedeki veri merkezi bu durumun istisnası olacak, örneğin Türkiye’de açılan bir hesap, bölgedeki veri merkezini kullanmayı bırakamayacak, ancak diğer veri merkezlerinin de veri rotasına dahil edilmesine ya da devre dışı bırakılmasına karar verebilecek.

Yeni özellik, Zoom’un sektör lideri video iletişim hizmetlerini kullanırken, küresel ağ ile etkileşimleri ve verileri üzerinde daha fazla kontrol olanağı sağlayacak.

ABD, Kanada, Avrupa, Hindistan, Avustralya, Çin, Latin Amerika, Japonya ve Hong Kong’daki kendisine ait veri merkezlerdeki sistemlerin yanı sıra, sağlam bir açık bulut mimarisi üzerinde hizmet sunan Zoom, kullanıcıların bölgesel tercihlerini, görüşmeler için ihtiyaç duyulan kaynaklara bakmaksızın uygulayacağını belirtti.

Buna göre, kullanıcıların hizmet almak istemediği bölgelerdeki Zoom Konferans Odası Bağlayıcıları (CRC’ler), görüşmelere ya da webinar’lara bağlanamayacak.

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Bir bölge devre dışı bırakıldığında, görüşmelere katılmayı sağlayan bölgesel arama numaraları da kullanım dışı kalacak.

Ücretsiz Zoom kullanıcıları ise hesaplarının etkinleştirildiği bölgelerdeki varsayılan hizmet merkezlerinden platformu kullanmaya devam edebilecekler.

Çin dışındaki kullanıcıların verileri hiçbir zaman Çin’de tutulmadı

Zoom, Çin dışında hesap açan ücretsiz kullanıcıların verilerinin artık hiçbir şekilde Çin’den geçmeyeceğini de belirtti. Çin’deki kullanıcıların hesapları ise hesap yöneticisi Çin’i devre dışı bıraktığında, 25 Nisan’dan başlayarak veri taşıma için Çin’deki merkezleri kullanmayacak.

Zoom yetkilileri, yaptıkları açıklamada Çin’deki toplantı sunucularını kullanan ve Çin dışındaki kullanıcıların verilerinin bugüne kadar hiçbir zaman Çin’de tutulmadığını da belirttiler. Zoom, Çin üzerinden kasti olmayan bağlantıları önlemek için 3 Nisan’da Çin’deki tüm HTTPS Tünelleme sunucularını kapatmıştı.

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