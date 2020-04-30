Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Teknoloji Zoom veri rotalarında değişiklik yaptı
İNTERNET

Zoom veri rotalarında değişiklik yaptı

Tümleşik iletişim platformu Zoom, ücretli gerçek zamanlı görüşme trafiğinin geçtiği veri merkezlerinin özelleştirilebileceğini duyurdu. Yeni özellik, Zoom’un sektör lideri video iletişim hizmetlerini kullanırken, küresel ağ ile etkileşimleri ve verileri üzerinde daha fazla kontrol olanağı sağlayacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Zoom, görüşmeler ve webinar’lar için en iyi kalitede hizmet alabilmek isteyen kullanıcılarına yeni bir özellik sunuyor. 18 Nisan’da kullanıma açılan veri yönlendirme özelliği, ücretli Zoom kullanıcılarının gerçek zamanlı görüşmelerinin taşındığı veri merkezlerinde belirli değişiklikler yapılmasına olanak sağlıyor.

Tercih edilen ve istenmeyen veri merkezleri belirlenebiliyor

Zoom Meeting ve Webinar kullanıcıları, artık belirli bir veri merkezi bölgesini seçerek tüm iletişim trafiklerinin bu merkez üzerinden gerçekleştirilmesini sağlayabilecek. Ücretli Zoom hesap yöneticileri ve hesap sahipleri, hesap, grup ve kullanıcı düzeyinde bu değişikliği gerçekleştirebilecek. Ancak hesabın tedarik edildiği bölgedeki veri merkezi bu durumun istisnası olacak, örneğin Türkiye’de açılan bir hesap, bölgedeki veri merkezini kullanmayı bırakamayacak, ancak diğer veri merkezlerinin de veri rotasına dahil edilmesine ya da devre dışı bırakılmasına karar verebilecek.

Yeni özellik, Zoom’un sektör lideri video iletişim hizmetlerini kullanırken, küresel ağ ile etkileşimleri ve verileri üzerinde daha fazla kontrol olanağı sağlayacak.

ABD, Kanada, Avrupa, Hindistan, Avustralya, Çin, Latin Amerika, Japonya ve Hong Kong’daki kendisine ait veri merkezlerdeki sistemlerin yanı sıra, sağlam bir açık bulut mimarisi üzerinde hizmet sunan Zoom, kullanıcıların bölgesel tercihlerini, görüşmeler için ihtiyaç duyulan kaynaklara bakmaksızın uygulayacağını belirtti.

Buna göre, kullanıcıların hizmet almak istemediği bölgelerdeki Zoom Konferans Odası Bağlayıcıları (CRC’ler), görüşmelere ya da webinar’lara bağlanamayacak.

Bir bölge devre dışı bırakıldığında, görüşmelere katılmayı sağlayan bölgesel arama numaraları da kullanım dışı kalacak.

Ücretsiz Zoom kullanıcıları ise hesaplarının etkinleştirildiği bölgelerdeki varsayılan hizmet merkezlerinden platformu kullanmaya devam edebilecekler.

Çin dışındaki kullanıcıların verileri hiçbir zaman Çin’de tutulmadı

Zoom, Çin dışında hesap açan ücretsiz kullanıcıların verilerinin artık hiçbir şekilde Çin’den geçmeyeceğini de belirtti. Çin’deki kullanıcıların hesapları ise hesap yöneticisi Çin’i devre dışı bıraktığında, 25 Nisan’dan başlayarak veri taşıma için Çin’deki merkezleri kullanmayacak.

Zoom yetkilileri, yaptıkları açıklamada Çin’deki toplantı sunucularını kullanan ve Çin dışındaki kullanıcıların verilerinin bugüne kadar hiçbir zaman Çin’de tutulmadığını da belirttiler. Zoom, Çin üzerinden kasti olmayan bağlantıları önlemek için 3 Nisan’da Çin’deki tüm HTTPS Tünelleme sunucularını kapatmıştı.

Küresel salgın dijital teknolojilere bağımlılığı artırdı: Sosyal medyada en çok arananlar
HAYAT
Küresel salgın dijital teknolojilere bağımlılığı artırdı: Sosyal medyada en çok arananlar

Okuma kültürüne yönelik yapılan en kapsamlı projelerden biri: 3 il 3 proje
HAYAT
Okuma kültürüne yönelik yapılan en kapsamlı projelerden biri: 3 il 3 proje

Sanata devam
HAYAT
Sanata devam
Abone Ol Google News
Vali Yerlikayadan sağlıkçılara müjde

Vali Yerlikaya'dan sağlıkçılara müjde

​İstanbul'da sokağa çıkma yasağında taksiler ücretsiz taşıyacak.
Almanlar şaşırttı

Almanlar şaşırttı

​Televizyonlarda 'Tatile Türkiye'ye gidin' çağrısı yapılıyor...
Sahte seyahat belgesi pazarlığı

Sahte seyahat belgesi pazarlığı

İstanbul-Ankara biletine 350 liraya istiyorlar.
Filistin'in <br>paketleri hazır

Filistin'in
paketleri hazır

Erdoğan talimat verdi bu akşam sevk edilecek.
Günün <br>en güzel haberi

Günün
en güzel haberi

Türkiye'nin 'en naif amcası' sağlığına kavuştu
Hafter konvoyuna SİHA darbesi

Hafter konvoyuna SİHA darbesi

Nefes kesen hava harekatının görüntüleri ortaya çıktı.

Dün manşet oldular bugün kurtuldular

Dün manşet oldular bugün kurtuldular

​Yaşlı baba ve oğlunun dramına 24 saat geçmeden son verildi.
Ödeme alışkanlıklarını değiştirdi

Ödeme alışkanlıklarını değiştirdi

Temassız ödemelerde yüzde 170 artış yaşandı
İlk gevşemede<br>vakalar arttı!

İlk gevşemede
vakalar arttı!

​Almanya'da son dört günün verileri korkutuyor.
En iyi seçenek

En iyi seçenek

Uzmanlardan immün plazma tedavisi için önemli açıklama.
İlk kez görüldü

İlk kez görüldü

Ülkede koronavirüs nedeniyle 15 kişi hastaneye kaldırıldı.
New York<br>ölüm kokuyor!

New York
ölüm kokuyor!

İki kamyonette 100'den fazla ceset bulundu.
İnsanlık dayanıklılık<br>sınavından geçiyor

İnsanlık dayanıklılık
sınavından geçiyor

​Salgın ramazanda insanı dinin özünü aramaya yönlendirdi.
'Darbe'<br> imasına tepki

'Darbe'
imasına tepki

​Altun: Aba altından sopa gösteren hadsizlerin tehditlerine boyun eğmeyeceğiz.
Tarihi projeye <br>rekor başvuru

Tarihi projeye
rekor başvuru

Rakam bir haftada 451 bin kişiye ulaştı.
ABD'de facia

ABD'de facia

​Gazilerin yaşadığı bakım evinde koronavirüsten 70 kişi öldü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.