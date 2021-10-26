Zoom'un otomatik altyazı özelliği tüm kullanıcılara açıldı

Pandemi döneminin başarılı uygulamalarından Zoom, güncellemelerle yeni özellikler sunmaya devam ediyor. Şu ana kadar yalnızca ücretli kullanıcılar için sunulan 'canlı transkripsiyon' sistemi, artık herhangi bir ücret ödemeyen kişiler için de aktif edilmiş durumda. Yani artık altyazı özelliği herkes tarafından kullanılabiliyor.

Şu anda yalnızca İngilizce'de aktif olan özelliğin yakın zamanda daha farklı diller için de hayata geçirilmesi söz konusu.

Yani böylece Zoom'un canlı çeviri altyazı özelliğinden tüm kullanıcılar yararlanabiliyor.

Zoom, buna ek olarak bilgisayar ve web sürümü için geçtiğimiz aylarda yayınladığı güncellemeyle katılımcıların sınıf, konferans salonu ya da benzer mekanlarda bir araya gelmesini sağlayan yeni özelliği de duyurmuştu. Immersive View olarak isimlendirilen sistem, ortamı ve arka planları çeşitli şekillerde kişiselleştirmeyi sağlıyor.

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