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Teknoloji Zula E-spor derbisinin kazananı belli oldu
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Zula E-spor derbisinin kazananı belli oldu

Zula Süper Lig tarihinin en çekişmeli ve rekabet dolu sezonu, taraftarların yoğun katılımıyla görkemli bir finale imza attı. Final karşılaşması, ezeli rakipler Galatasaray E-spor ile 1907 Fenerbahçe arasında oynandı. Birbirinden güçlü ve profesyonel takımların yer aldığı Zula Süper Lig’in 3. Sezonunda dönem genelinde 200 bin TL ödül dağıtıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaray E-spor takımı kupayı kaldırdı.
Galatasaray E-spor takımı kupayı kaldırdı.

Zula Süper Lig tarihinin 15 Şubat’ta başlayan en çekişmeli ve rekabet dolu sezonunda heyecan, 4 Mayıs Cumartesi - 5 Mayıs Pazar günü, Nonstop Zula Espor Merkezi’nde oynanan final karşılaşmalarıyla zirveye çıktı.

Dönem genelinde 200 bin TL ödül havuzuna sahip Zula Süper Lig’in 3. sezonunun 9 hafta süren lig aşamasında 10 takım yer aldı. Yarı finalinde Ice Ozon karşılaşmasının galibi 2’ye 1 skorla İce oldu; Galatasaray ile Gamers of Future arasındaki mücadele Galatasaray’ın 2-0’lık galibiyetiyle tamamlandı.

Diğer yarı final karşılaşmasındaysa 1907 Fenerbahçe ile Mod-Z karşı karşıya geldi. 1907 Fenerbahçe adını 2-1’lik galibiyetle finale yazdırdı. Ezeli rakiplerin heyecan dolu mücadelesi sonucu finalde şampiyonluğu Galatasaray E-spor alırken, Gamers of Future sezonu 3. olarak kapattı.

Lig aşamasının “En” leri de belli oldu

Zula Süper Lig’in 90 maçlık 3. Sezonun finalinde lig aşamasının “En”leri de açıklandı. En İyi Keskin Nişancı Aytekin “VonS” Yeşbek, En İyi Taarruz Oyuncusu Ertuğrul “W4siLi” Pala, En İyi Çıkış Yapan Oyuncu Yakut “Y4K7T” Erdoğan olurken, Muhammed “Growe” Ercan En Değerli Oyuncu seçildi. Sezonun en iyilerinin plaket ve ödüllerini Ahmet Avcı takdim etti.

Ligin şampiyonu Galatasaray E-spor ekibini tebrik eden InGame Group CEO’su Alpay Alptekin, başarılı bir sezonu geride bıraktıklarını vurguladı. Türkiye’de espora ilginin her geçen gün arttığını, yakın bir gelecekte de en sevilen spor dalı futbolu da geride bırakarak ilk sıraya yükseleceğini söyleyen Alptekin, “Yüzde 100 yerli bir oyun şirketi olmanın sorumluluğunu omuzlarımızda hissediyor ve Türkiye’de esporun en sağlıklı şekilde gelişmesi için çalışıyoruz. Espora büyük destek vermeye her zaman devam edeceğiz” diye konuştu.

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Karşılaşmalar 4 milyondan fazla kişi tarafından izlendi

Taraftarları takımlar ile canlı yayınlarda buluşturan Zula Süper Lig’in offline gerçekleşen final karşılaşmalarını dileyen tüm espor severler Nonstop Zula Espor Merkezi’ne gelerek ücretsiz olarak izleme imkanı buldular. Sezonunun canlı yayınlarınının toplam izlenme sayısı ise 4 milyonu aştı.

Espor severlerin yoğun ilgi gösterdiği Zula Süper Lig’e rekor katılım

Final karşılaşmalarını canlı olarak izlemek isteyen espor severler ise sabah saatlerinden itibaren Nonstop Zula Espor Merkezi’ne gelmeye başladı. Zula severlerin yoğun ilgisiyle karşılaşan final, toplam 2 bin 500 kişiyle sezonun en yüksek izleyici sayısına ulaşarak rekor katılımla gerçekleşti.

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