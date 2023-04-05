Emekli ve memur zammı Ocak ayında refah artışıyla yüzde 30 olarak belirlendi. En düşük emekli maaşı da yapılan düzenleme 2 kez zam alarak toplamda yüzde 114'ün üzerinde artış yaşadı ve 7500 TL oldu. Öte yandan emekliye zam ve memur maaşları için yapılacak artışları belirleyecek 3 veri açıklandı. 6 aylık enflasyon rakamları ile belirlenen Temmuz zammı için de ilk hesap belirdi. İşte hesaplanan rakamlara göre enflasyon farkı dahil SSK, Bağ-Kur, memur ve memur emeklisi 2023 Temmuz maaş zammı hesapları...

TEMMUZ EMEKLİ VE MEMUR MAAŞI ZAMMI NE KADAR OLACAK?

TÜİK'in Mart ayı enflasyon rakamlarını açıklaması sonrası 3 aylık enflasyon oranı belli oldu. Bununla beraber emekli ve memur Temmuz zammı için belirleyici olacak 6 aylık enflasyon için ilk hesap belirdi.

EMEKLİ VE MEMUR TEMMUZ ZAMMI İÇİN İLK HESAP

TÜİK'in Mart ayı enflasyon rakamlarını açıklaması sonrası 3 aylık enflasyon oranı belli oldu. Bununla beraber emekli ve memur Temmuz zammı için belirleyici olacak 6 aylık enflasyon için ilk hesap belirdi.

SSK ve Bağ-Kur emekli Temmuz zammı

Memur enflasyon farkı hesabı

Memur ve memur emeklisi zammı

En düşük emekli ve memur maaşı hesabı

Sosyal yardım ödemeleri (65 aylığı, engelli aylığı vs...) hesabı

TEMMUZ'DA ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM GELİYOR

Asgari ücret Ocak 2023 dönemin yüzde 54'ün üzerinde rekor artışla net 8 bin 506 TL brüt ise 10 bin 8 TL oldu. Asgari ücret dönemin kur düzeyi ile 455 dolar seviyesine çıkarak çifte rekor kırdı. Emekliye zam düzenlemesi sonrası 'Asgari ücrete zam olacak mı' sorusu merak ediliyordu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan asgari ücrete ara zam için Temmuz ayını işaret etti.

3 AYLIK ENFLASYON FARKI

Memur ve memur emeklilerinin maaş zammı, her yıl iki kez toplu sözleşme zammına ek olarak 6 aylık enflasyon farkıyla belirleniyor. Memurlar üç aylık rakamlar doğrultusunda yüzde 4,52 (memur ve memur emeklileri son olarak yüzde 8 sözleşme zammı almıştı, bu oranı aşan fark kadar maaşlara zam yansıtılacak.) enflasyon farkı alma hakkı kazandılar.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri de 6 ayda bir zam alıyor. Emeklilerin zam oranı ise 6 aylık enflasyona göre belirleniyor. SSK ve Bağkur emeklilerinin 3 aylık zammı yüzde 12,52 oldu.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 7500 TL OLDU

En düşük emekli maaşı 2 bin lira artışla 7 bin 500 liraya yükseltildi. Zamlı maaşların bu ay ödenecek.







