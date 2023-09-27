TCL telefonları, Türkiye'de yaygın olarak satılmaktadır. TCL telefon fiyatları, Türkiye'deki diğer akıllı telefon fiyatlarına göre oldukça uygundur. TCL telefonlar, kaliteli donanım ve performans sunmaktadır.

TCL'nin en popüler telefon modelleri

TCL telefonları, çeşitli fiyat aralıklarında ve çeşitli özelliklerle sunulmaktadır. TCL'nin en popüler telefon modellerinden bazıları şunlardır:

TCL 30 SE

TCL 30 Plus

TCL 30 5G

TCL 20 Pro 5G

TCL 10 SE

TCL telefonları, uygun fiyatlı ve güvenilir bir akıllı telefon arayan tüketiciler için iyi bir seçenektir. TCL telefonları, ihtiyaçlarınıza uygun çeşitli özellikler ve performans seçenekleri sunar.

TCL telefonlarının bazı öne çıkan özellikleri şunlardır:

Uygun fiyat

İyi değer

Çeşitli özellikler ve performans seçenekleri

Kaliteli ekranlar

Uzun pil ömrü

Güvenilir performans

TCL telefonları, Türkiye'de de oldukça popülerdir. TCL telefonları, birçok farklı operatör ve perakendeci tarafından satılmaktadır.

TCL 30 5G teknik özellikleri nedir?

TCL telefon fiyatları, cihazın özelliklerine ve model yılına göre değişmektedir. TCL'nin en yeni telefonu, 2023 yılında piyasaya sürülen TCL 30 5G'dir. TCL 30 5G, 6.7 inç AMOLED ekran, MediaTek Dimensity 9000 işlemci, 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanı ile donatılmıştır.

TCL 30 5G fiyatı

TCL 30 5G'nin fiyatı, 10.999 TL'dir.

TCL 30 SE model özelikleri

TCL 30 SE: 6.52 inç HD+ ekran, MediaTek Helio G37 işlemci, 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanı ile donatılmıştır.

TCL 30 SE fiyatı ne kadar?

TCL 30 SE'nin fiyatı, 3.999 TL'dir.

TCL 30 Plus model özellikleri

TCL 30 Plus: 6.7 inç IPS LCD ekran, MediaTek Helio G96 işlemci, 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı ile donatılmıştır.

TCL 30 Plus fiyatı ne kadar?

TCL 30 Plus'ın fiyatı, 5.999 TL'dir.

TCL 20 Pro 5G model ve özellikleri

TCL 20 Pro 5G: 6.67 inç AMOLED ekran, Qualcomm Snapdragon 778G işlemci, 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı ile donatılmıştır.

TCL 20 Pro 5G fiyatı ne kadar?

TCL 20 Pro 5G'nin fiyatı, 7.999 TL'dir.

TCL 10 SE model ve özellikleri

TCL 10 SE: 6.52 inç HD+ ekran, MediaTek Helio G25 işlemci, 3 GB RAM ve 64 GB depolama alanı ile donatılmıştır.

TCL 10 SE fiyatı ne kadar?

TCL 10 SE'nin fiyatı, 3.499 TL'dir.



