Togg’dan yapılan açıklamaya göre, ön sipariş sürecinde ön ödeme için kredi kartı ve banka yoluyla e-Cüzdan’a yapılan transferler, 27 Mart saat 17.00’ye kadar işleme alındı ve aynı gün saat 22.00’de sipariş sistemi kapatıldı.

Togg çekilişi saat kaçta?

Togg tarafından yapılan açıklamaya göre, 177 bin 467 kişi, bugün noter huzurunda yapılacak Togg kura çekimi için katılmaya hak kazandı. Togg çekiliş, 29 Mart saat 21.00'da gerçekleştirilecek, çekiliş sonuçları TRT Haber ve YouTube canlı yayınında belli olacak.

Togg ön sipariş yedek liste olacak mı?

Çekiliş sonucu ayrıca, şanslı 20 bin kullanıcının yanı sıra 20 bin kişilik yedek liste de belirlenecek. 2023 yılı için planlanan teslimatlarda iptallerin yaşanması halinde yedek listedeki kullanıcılar devreye alınacak. Ancak 2023 yılı teslimatları için yedek listeden asıl listeye geçemeyenler 2024 yılı ocak ayı itibarıyla belirlenecek yeni paket ve konfigürasyon seçenekleriyle T10X sipariş edebilecek. Bu siparişi verenler, 2024 yılı haziran ayına kadar herhangi bir çekilişe girmeden akıllı cihazlarını teslim alabilecek.

Çekiliş sonuçlandığında asıl ve yedek listeye girmeye hak kazanan 40 bin kişi, akıllı cihazlarını teslim almaya kadar geçen süre boyunca da çeşitli ayrıcalıklara sahip olacak.

Kullanıcıların hesaplarına nisan ayından itibaren teslimat gerçekleşene kadar geçen zaman için ilave garanti süresi eklenip Trugo’dan da aylık 85 kWs (WLTP ~ 500 km yol karşılığı) enerji dolum hakkı tanımlanacak.

Togg sosyal medya hesaplarından da canlı olarak yayınlanacak çekilişte, sipariş hakkı kazanan kullanıcılar, akıllı cihazlarının teslimat tarihi geldiğinde ön ödeme tutarı düşülmüş bir şekilde kalan ödemelerini yapacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Togg aracını aldı mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında Togg’a ilişkin olarak şunları söyledi

Pazartesi TOGG yöneticilerinin misafiri olacağını açıklayan Erdoğan, TOGG'un yoğun ilgi gördüğünü belirterek, ”En başından beri yapamazsınız dedikleri, fabrikası yok dedikleri, fabrikasında üretim yok dedikleri, velhasıl atmadık çamur bırakmadıkları TOGG önceki gece itibarı ile 177 binin üzerinde ön sipariş aldı. Bu tablo milletimizin lisansı, tasarımı ve üretimi ile gerçek anlamda ilk yerli otomobilimize samimiyetle sahip çıktığını gösteriyor. Her başarının ardında işte böyle bir emek, büyük bir sabır, büyük bir gayret vardır. Fabrikanın açılış töreninde üretilecek ilk TOGG'a talip olduğumuzu söylemiştik. Pazartesi günü inşallah aracımızı teslim alacağız”.

TOGG T10X fiyat listesi

Togg'un yüzde 10'luk ÖTV dilimine giren T10X modelinin başlangıç fiyatı ise 953 bin lira olarak açıklandı.

T10X'in fiyatları:

V1 RWD Standart Menzil 953 bin TL

V2 RWD Standart Menzil 1 milyon 55 bin TL

V2 RWD Uzun Menzil 1 milyon 215 bin TL

Çift motorlu T10X AWD 29 Ekim'de özel seri ile yollarda olacak.



