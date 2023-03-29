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T10X için ön sipariş çekiliş sonuçları asil ve yedekler belli oldu

Türkiye'nin doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı Togg T10X için ön sipariş sahiplerini belirleyecek dijital çekiliş, noter huzurunda gerçekleştirildi. Ön sipariş sürecine katılan 177 bin 467 kişi arasından T10X almaya hak kazanan kişilerin listesinin saat 22.30'da Togg'un resmi internet sitesi üzerinden duyurulacağı bildirildi. İşte Togg kazanan sonuç isim listesi.

22:39 . 29/03/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Togg sonuç sorgulama

Togg sonuç sorgulama

Ön sipariş aşaması tamamlanan Türkiye’nin Otomobili Togg’un sahipleri belli oldu. Dijital çekiliş, Togg'un Youtube kanalından ve TRT Haber'den canlı yayınlandı. Ön sipariş sürecine katılan 177 bin 467 kişi arasından T10X almaya hak kazanan kişilerin listesinin saat 22.30'da Togg'un resmi internet sitesi üzerinden açıklandı.

Togg Çekiliş Sonuçları (Asil Liste)

Togg ön siparişler ne zaman teslim edilecek?

Togg'un, internet sitesi ile Trumore uygulaması üzerinden ön sipariş numaralarıyla ad ve soyadlarının ilk harflerinin bulunduğu sıralı listeyi açıkladığı kullanıcılar arasından şanslı 20 bin kişi, 2023 yılında teslim edilecek T10X için ön sipariş hakkı kazanacak. Çekiliş sonucu ayrıca, şanslı 20 bin kullanıcının yanı sıra 20 bin kişilik yedek liste de belirlenecek.

Togg yedek listedekilerin otomobilleri ne zaman teslim edilecek?

2023 yılı için planlanan teslimatlarda iptallerin yaşanması halinde yedek listedeki kullanıcılar devreye alınacak. Ancak 2023 yılı teslimatları için yedek listeden asıl listeye geçemeyenler 2024 yılı ocak ayı itibarıyla belirlenecek yeni paket ve konfigürasyon seçenekleriyle T10X sipariş edebilecek. Bu siparişi verenler, 2024 yılı haziran ayına kadar herhangi bir çekilişe girmeden akıllı cihazlarını teslim alabilecek.


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