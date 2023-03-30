Togg
TOGG teslimat tarihi kura çekimi akabinde bir kez daha dile getirildi. Türkiye'nin ilk yerli elektrikli otomobili TOGG teslim tarihi, kura çekilişi için başvuruda bulunan binlerce vatandaş, konuyla ilgili detayları sorguluyor. T10X modeli için kura tarihini açıklayan TOGG, kura çekilişinin akabinde araçların teslim edileceği tarihleri merak kazandı.
TOGG ÇEKİLİŞ SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?
Twitter resmi hesabından yapılan açıklamada, "T10X için sipariş hakkı kazanan 20 bin asil ve 20 bin yedek talihli listesi http://Togg.com.tr adresinde ve Trumore uygulamasında yayında." ifadelerine yer verildi.
TOGG TESLİMAT TARİHİ NE ZAMAN?
Yapılacak çekiliş kapsamında, öncelikle Nisan ayından itibaren V2 donanımlı 523 kilometre menzilli T10X’ler teslim edilecek.
V1 ile V2 donanımlı 314 km menzile sahip versiyonlu TOGG T10X’lerin teslimatları Temmuz 2023’te başlayacak.
V1 donanımlı 314 kilometre menzile sahip 953 bin TL’lik T10X’in teslimat dönemi ise Kasım 2023.
Fiyatlar araçların teslim edildiği dönemdekş şartlara göre değişkenlik gösterebilecek.
TOGG T10X KAÇ ARAÇ TESLİM EDİLECEK?
Togg, 2023 yılı boyunca kullanıcılarla buluşacak T10X için ön sipariş sahiplerini belirleyecek çekiliş sürecine gösterilen yoğun ilgi nedeniyle teslim edilecek akıllı cihaz sayısını 12 binden 20 bine yükseltti. Ön başvuru yapan kişiler arasından şanslı 20 bin isim, TOGG kura çekilişinde ismi çekilerek yerli ve milli araca kavuşabilecek. Togg tarafından 25 Mart'ta yapılan paylaşımda, T10X için 7 günde 100 bin sipariş verildiği bildirilmişti. O tarihten bu yana 77 bin 467 ön sipariş daha oluşturulmuş oldu. Togg ayrıca şanslı 20 bin kullanıcının yanı sıra 20 bin kişi için de yedek liste oluşturacak.