TOGG teslimat tarihi kura çekimi akabinde bir kez daha dile getirildi. Türkiye'nin ilk yerli elektrikli otomobili TOGG teslim tarihi, kura çekilişi için başvuruda bulunan binlerce vatandaş, konuyla ilgili detayları sorguluyor. T10X modeli için kura tarihini açıklayan TOGG, kura çekilişinin akabinde araçların teslim edileceği tarihleri merak kazandı.

Twitter resmi hesabından yapılan açıklamada, "T10X için sipariş hakkı kazanan 20 bin asil ve 20 bin yedek talihli listesi http://Togg.com.tr adresinde ve Trumore uygulamasında yayında." ifadelerine yer verildi.

Togg, 2023 yılı boyunca kullanıcılarla buluşacak T10X için ön sipariş sahiplerini belirleyecek çekiliş sürecine gösterilen yoğun ilgi nedeniyle teslim edilecek akıllı cihaz sayısını 12 binden 20 bine yükseltti. Ön başvuru yapan kişiler arasından şanslı 20 bin isim, TOGG kura çekilişinde ismi çekilerek yerli ve milli araca kavuşabilecek. Togg tarafından 25 Mart'ta yapılan paylaşımda, T10X için 7 günde 100 bin sipariş verildiği bildirilmişti. O tarihten bu yana 77 bin 467 ön sipariş daha oluşturulmuş oldu. Togg ayrıca şanslı 20 bin kullanıcının yanı sıra 20 bin kişi için de yedek liste oluşturacak.