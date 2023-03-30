Tokat ve Samsun 5 günlük hava durumu
Tokat'ta gece boyunca devam eden yağış sonrası yüksek kesimlerde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Samsun'un 19 Mayıs ilçesindeki Nebiyan Dağı da beyaza büründü.
TOKAT 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
Tokat kent merkezi ve birçok ilçede gece saatlerinde başlayan kar etkisini sürdürdü. Kar, Çamlıbel Geçidi'nde ve Kızılinişte de etkili oldu. Karayolları ekipleri, Tokat-Sivas kara yolunda kar küreme çalışması yaptı.
SAMSUN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
Samsun'un 19 Mayıs ilçesinin yüksek kesimlerinde de kar etkili oldu. Rakımı 1224 metre olan Nebiyan Dağı beyaz örtüyle kaplandı. Dağda bazı noktalarda kar kalınlığının 50 santimetreye ulaştığı belirtildi. Kapanan yolların açılması için çalışmalar sürdürülüyor.