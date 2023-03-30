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Tokat ve Samsun'da kar etkili oldu

Tokat kent merkezi ve birçok ilçede gece saatlerinde başlayan kar etkisini sürdürdü. Kent genelinde kar, park ve bahçeler ile evlerin çatılarını beyaza bürüdü. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Samsun'un 19 Mayıs ilçesinin yüksek kesimlerinde de kar etkili oldu. Rakımı 1224 metre olan Nebiyan Dağı beyaz örtüyle kaplandı. Tokat ve Samsun 5 günlük hava durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

15:20 . 30/03/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Tokat ve Samsun 5 günlük hava durumu

Tokat ve Samsun 5 günlük hava durumu

Tokat'ta gece boyunca devam eden yağış sonrası yüksek kesimlerde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Samsun'un 19 Mayıs ilçesindeki Nebiyan Dağı da beyaza büründü.

TOKAT 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Tokat kent merkezi ve birçok ilçede gece saatlerinde başlayan kar etkisini sürdürdü. Kar, Çamlıbel Geçidi'nde ve Kızılinişte de etkili oldu. Karayolları ekipleri, Tokat-Sivas kara yolunda kar küreme çalışması yaptı.

Tokat 5 günlük hava durumu için

SAMSUN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinin yüksek kesimlerinde de kar etkili oldu. Rakımı 1224 metre olan Nebiyan Dağı beyaz örtüyle kaplandı. Dağda bazı noktalarda kar kalınlığının 50 santimetreye ulaştığı belirtildi. Kapanan yolların açılması için çalışmalar sürdürülüyor.

Samsun 5 günlük hava durumu için


#Tokat
#Samsun
#Çamlıbel Geçidi
#19 Mayıs
#Nebiyan Dağı
18 dakika önce
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