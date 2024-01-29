üzerinden veya Ziraat Bankası şubeleri aracılığıyla yapılabilmektedir. Başvurular 2022 yılı Kasım ayında başlamış olup, 15 Kasım 2022 tarihinde sona ermişti. Başvuruların tamamlanmasının ardından, noter huzurunda kura çekilişi gerçekleştirildi. TOKİ İlk Evim Arsa projesinin amacı, dar gelirli vatandaşlara uygun fiyatlı arsa imkanı sunarak konut edinmelerini kolaylaştırmak. Peki TOKİ arsa kurası sonucu hak sahibi olanlar arsa tapularını ne zaman alacak? TOKİ ilk evim arsa tapusunu ne zaman teslim edecek? İşte detaylar..

üzerinden veya Ziraat Bankası şubeleri aracılığıyla yapılabilmektedir. Başvurular 2022 yılı Kasım ayında başlamış olup, 15 Kasım 2022 tarihinde sona ermişti. Başvuruların tamamlanmasının ardından, noter huzurunda kura çekilişi gerçekleştirildi. TOKİ İlk Evim Arsa projesinin amacı, dar gelirli vatandaşlara uygun fiyatlı arsa imkanı sunarak konut edinmelerini kolaylaştırmak. Peki TOKİ arsa kurası sonucu hak sahibi olanlar arsa tapularını ne zaman alacak? TOKİ ilk evim arsa tapusunu ne zaman teslim edecek? İşte detaylar..

TOKİ tarafından yapılan açıklamada, tapu teslim tarihlerine ilişkin detaylar paylaşıldı. TOKİ tarafından sosyal medya üzerinden yapın açılamada “Sözleşme aşamasına gelen iller için TOKİ Resmi Web Sitesi üzerinden "Arsa Tahsis Duyuruları/Arsa Belirleme Kura Takvimi" başlığından gerekli bilgilere ulaşılabileceği duyuruldu. Ada/parsel/bölge bilgileri belirlenen vatandaşlar, e-Devlet üzerinden gerekli kontrolleri yapabilecekler.” denildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha önce yaptığı açıklamada, arsa tapularının Aralık ayından itibaren alınabileceğini belirtmişti. Ayrıca, arsaların tapularının tamamının dağıtımının 2 yıl içinde tamamlanacağını ifade etmişti.

Tahsis edilen müstakil arsalar üzerine, arsa tahsis tarihinden itibaren ilk yıl içerisinde (altyapısı tamamlanmış ise) konut inşaatına başlanması ve 2 yılda nüve kısmının tamamlanması şart koşulmuştur. Müstakil parseller, 192 bin 500 liradan başlayan toplam fiyat ve bin 604 liradan başlayan taksitlerin 10 yıl vadeyle faizsiz şekilde ödenecektir. Hisseli parsellerin ödemeleri ise, 112 bin 500 liradan başlayan toplam fiyat ve 937 liradan başlayan taksitlerle yine 10 yıl vadeyle ve faizsiz bir şekilde yapılacaktır.