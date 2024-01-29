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TOKİ'den resmi açıklama geldi! Müstakil ve müşterek ilk evim arsa çıkanlara tapuları ne zaman verilecek?

TOKİ İlk Evim Arsa projesi, dar gelirli vatandaşlara uygun fiyatlı arsa imkanı sunmak için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 2022 yılında başlatılmıştır. Proje kapsamında, 81 ilde toplam 100 bin arsa üretilmesi planlanmaktadır. TOKİ tarafından yapılan açıklamada, tapu teslimlerine ilişkin detaylar paylaşıldı.

10:54 - 29/01/2024 Pazartesi
Güncelleme: 11:14 - 29/01/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
TOKİ arsa tapu teslim tarihi
TOKİ arsa tapu teslim tarihi
TOKİ İlk Evim Arsa projesine başvurular,
üzerinden veya Ziraat Bankası şubeleri aracılığıyla yapılabilmektedir. Başvurular 2022 yılı Kasım ayında başlamış olup, 15 Kasım 2022 tarihinde sona ermişti. Başvuruların tamamlanmasının ardından, noter huzurunda kura çekilişi gerçekleştirildi. TOKİ İlk Evim Arsa projesinin amacı, dar gelirli vatandaşlara uygun fiyatlı arsa imkanı sunarak konut edinmelerini kolaylaştırmak. Peki TOKİ arsa kurası sonucu hak sahibi olanlar arsa tapularını ne zaman alacak? TOKİ ilk evim arsa tapusunu ne zaman teslim edecek? İşte detaylar..

TOKİ arsa tapuları ne zaman verilecek?

TOKİ tarafından yapılan açıklamada, tapu teslim tarihlerine ilişkin detaylar paylaşıldı. TOKİ tarafından sosyal medya üzerinden yapın açılamada “Sözleşme aşamasına gelen iller için TOKİ Resmi Web Sitesi üzerinden "Arsa Tahsis Duyuruları/Arsa Belirleme Kura Takvimi" başlığından gerekli bilgilere ulaşılabileceği duyuruldu. Ada/parsel/bölge bilgileri belirlenen vatandaşlar, e-Devlet üzerinden gerekli kontrolleri yapabilecekler.” denildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha önce yaptığı açıklamada, arsa tapularının Aralık ayından itibaren alınabileceğini belirtmişti. Ayrıca, arsaların tapularının tamamının dağıtımının 2 yıl içinde tamamlanacağını ifade etmişti.

TOKİ arsalarına evler ne zaman yapılacak?

Tahsis edilen müstakil arsalar üzerine, arsa tahsis tarihinden itibaren ilk yıl içerisinde (altyapısı tamamlanmış ise) konut inşaatına başlanması ve 2 yılda nüve kısmının tamamlanması şart koşulmuştur. Müstakil parseller, 192 bin 500 liradan başlayan toplam fiyat ve bin 604 liradan başlayan taksitlerin 10 yıl vadeyle faizsiz şekilde ödenecektir. Hisseli parsellerin ödemeleri ise, 112 bin 500 liradan başlayan toplam fiyat ve 937 liradan başlayan taksitlerle yine 10 yıl vadeyle ve faizsiz bir şekilde yapılacaktır.

#TOKİ
#ilk evim arsa
#TOKİ ilk arsa tapu sorgulama
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