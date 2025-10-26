TOKİ İstanbul 100 bin sosyal konut hangi ilçelerde yapılacak? Başvuru ne zaman, şartlar neler? işte TOKİ İstanbul başvuru tarihleri ve ilçeler

Türkiye’nin Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında, TOKİ tarafından İstanbul’da 100 bin sosyal konut inşa edilecek. “Yüzyılın Konut Projesi” adıyla hayata geçirilen bu proje, dar gelirli aileleri uygun fiyat ve ödeme koşullarıyla ev sahibi yapmayı hedefliyor. Proje, sadece İstanbul’u değil, Türkiye’nin 81 ilini kapsayacak şekilde tasarlandı.





İstanbul’da hangi ilçelere TOKİ evleri yapılacak?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, projeye ilişkin yaptığı açıklamada İstanbul’da TOKİ evlerinin her iki yakada farklı bölgelerde inşa edileceğini duyurdu. Şu anda netleşen ön bilgiler ışığında, İstanbul’daki Başakşehir (Kayabaşı), Arnavutköy ve Tuzla ilçeleri öncelikli olarak projeye dahil ediliyor. Ancak diğer ilçelerdeki yerler için çalışmalar devam ediyor.





Bakan Kurum, TOKİ evlerinin aynı zamanda deprem dönüşümünde önemli bir adım olacağını ve projelerin, mevcut şehir dokusuna uygun yatay mimari ile inşa edileceğini belirtti. Projeler ortalama 1 ila 2,5 yıl içinde tamamlanacak ve ilk teslimlerin Mart 2027 tarihinde yapılması planlanıyor.

TOKİ kiralık konutları kura çekimi olacak mı?

Kiralık sosyal konut uygulaması ile birlikte İstanbul’daki fahiş kira artışlarını dengelenmesi ve vatandaşların kiralık konuta uygun fiyatlarla erişimini kolaylaştırılması amaçlanıyor. TOKİ İstanbul 15 bin kiralık konut kampanyası için önce başvurular alınacak olup hak sahipleri kura ile belirlenecek. Sözleşme yapıldıktan sonra konutlar teslim edilecek. Kira ve aidat takibi yapılacak ve 3 yılın ardından evler bakımları yapılıp tekrar kiralanacak.





TOKİ İstanbul sosyal konut başvuru tarihleri ve şartları

TOKİ sosyal konut başvuruları, 10 Kasım - 19 Aralık 2025 tarihleri arasında yapılacak. Başvurular kura sistemi ile değerlendirilecek ve hak sahipleri belirlenecek. Başvuruda bulunacak vatandaşlar için temel kriterler şunlar:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Daha önce TOKİ’den ev sahibi olmamış olmak

Gelir kriterine uygunluk

Ayrıca sosyal konut projelerinde bazı kontenjanlar özel gruplara ayrılmış durumda:

Şehit aileleri ve gaziler: %5

Engelliler: %5

Üç ve daha fazla çocuğu olan aileler: %10

Emekliler: %20

18–30 yaş arası gençler: %20





Ev tipleri ve özellikleri

İstanbul’da inşa edilecek TOKİ konutları 1+1 ve 2+1 tipinde olacak:

55 m² (1+1) - 150 bin daire

65 m² (2+1) - 150 bin daire

80 m² (2+1) - 200 bin daire

Projelerde yatay mimari ve geleneksel şehir dokusuna uygun tasarım öne çıkacak. Böylece modern yaşam standartları ile çevre uyumu bir arada sağlanacak.





İstanbul’da ilk kez kiralık TOKİ konutlar

Proje kapsamında İstanbul’da 15 bin kiralık sosyal konut da yapılacak. Kiralık konutlar, bölgedeki rayiç bedelin yarı fiyatına kiralanacak ve sözleşmeler 3 yıllık olacak. Kiralık konutlardan; işçiler, memurlar, asgari ücretliler ve kentsel dönüşüm kapsamında hak sahibi olanlar faydalanabilecek.

Projenin önemi ve geleceğe katkısı

TOKİ İstanbul sosyal konut projesi, yüzyılın konut seferberliği olarak tanımlanıyor. Proje, sadece İstanbul’da değil, Türkiye genelinde 500 bin sosyal konutun inşasını kapsıyor. Ankara’da 30 bin, İzmir’de 21 bin 520, Bursa, Gaziantep ve Konya’da 13 bin konut inşa edilecek. Hatay ve Diyarbakır’da ise 12 bin konut vatandaşlarla buluşacak.





Bakan Kurum, projelerle ilgili olarak, mahalle konakları, sosyal alanlar ve yaşam alanlarının da modern şehircilik standartlarına göre tasarlanacağını ifade etti. Böylece sosyal donatı alanlarıyla birlikte güvenli ve konforlu yaşam alanları sağlanacak.







