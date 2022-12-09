Kastamonu TOKİ kura çekimi canlı izle! 9 Aralık Kastamonu TOKİ sosyal konut kura sonuçları belli oldu mu?

TOKİ Kastamonu kura çekilişi canlı yayın ile gerçekleştirildi. TOKİ resmi internet sayfasında açıklanan takvime göre bugün TOKİ Kastamonu kura çekimi sonucunda konutlar hak sahiplerine ulaştı. Peki, Kastamonu TOKİ kura sonuçları nasıl sorgulanır? İşte, TOKİ Kastamonu kura sonuçları sorgulama ekranı...
KASTAMONU TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Kastamonu TOKİ sosyal konut projesi için kura çekimi tarihi 9 Aralık 2022 Cuma günü olarak duyuruldu. Kastamonu kuraları TOKİ'nin Youtube kanalından saat 10.00'den sonra canlı izlenebilecek.
KASTAMONU TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA
Kura çekimini canlı olarak izleyemeyecek olan kişiler ise çekiliş tamamlandıktan sonra TOKİ’nin resmi internet adresi üzerinden sorgulama yapabilecekler.
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TOKİ KASTAMONU KONUTLARI NEREDE?
2022 TOKİ Kastamonu kura çekimi 9 Aralık saat 10.00'da başlıyor. İşte Kastamonu TOKİ evlerinin olduğu ilçeler ve sayıları:
- KASTAMONU AĞLI: 46 KONUT
- KASTAMONU ARAÇ: 79
- KASTAMONU CİDE: 94
- KASTAMONU ÇATALZEYTİN: 63
- KASTAMONU DEVREKANİ: 80
- KASTAMONU HANÖNÜ: 60
- KASTAMONU İHSANGAZİ: 135
- KASTAMONU MERKEZ: 400
- KASTAMONU SEYDİLER: 63
- KASTAMONU KÜRE: 98
8-18 ARALIK 2022 TOKİ KURA TARİHLERİ TAKVİMİ
13 ilde gerçekleştirilecek 8-18 Aralık TOKİ kura tarihleri ve iller listesi şu şekilde;
8 Aralık: Aksaray ve Çankırı
9 Aralık: Kastamonu ve Niğde
10 Aralık: Sinop ve Kayseri
11 Aralık: Kayseri
12 Aralık: Tokat ve Samsun
13 Aralık: Samsun ve Amasya
14 Aralık: Samsun ve Çorum
15 Aralık: Çorum ve Ordu
16 Aralık: Ordu ve Sivas
17 Aralık: Sivas ve Giresun
18 Aralık: Sivas
NOT: Aksaray Sarıyahşi; Çankırı Yapraklı, Bayramören; Kastamonu Küre; Sinop Saraydüzü; Kayseri Akkışla, Felahiye, Özvatan; Sinop Saraydüzü; Tokat Yeşilyurt; Çorum Ortaköy, Laçin; Sivas Altınyayla ilçelerinde başvuru sayısının az olması nedeniyle kura çekimi yapılmayacak.