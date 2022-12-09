Kastamonu TOKİ kura çekimi canlı izle! 9 Aralık Kastamonu TOKİ sosyal konut kura sonuçları belli oldu mu? Kastamonu canlı TOKİ kura sonuçları bugün belli oluyor. TOKİ 250 bin sosyal konut kuraları çekilmeye devam ediyor. Haftalık olarak güncellenen takvime göre 9 Aralık 2022 bugün Kastamonu kuraları çekiliyor. Kastamonu TOKİ kura sonuçları sorgulama işlemleri Ağlı, Araç, Cide, Çatalzeytin, Devrekani, Hanönü, İhsangazi, Merkez, Seydiler, Küre ilçelerinde başlayacak. Bir günde tamamlanacak TOKİ Kastamonu kura sonuçları 10 ilçede toplamda 1.118 sosyal konutun hak sahiplerini bulmasıyla araştırılacak. Kastamonu canlı sonuç ekranı, açıklanan asil ve yedek isim listesi haberimizde.

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