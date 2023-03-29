Trabzon’da sular ne zaman gelecek?

Doğu Karadeniz'de yol ve otopark çalışmaları zaman zaman sıra dışı görüntülere sahne oluyor. Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından şehir merkezinde yapımı devam eden katlı otapark Karadeniz Sahil Yolu'na bir tünelle bağlanacak. 5 bodrum kattan oluşan otopark, şehrin hem trafiğini rahatlatacak hem de otopark sorununa önemli katkıda bulunacak.