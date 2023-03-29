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Trabzon'da su kesintisi ne kadar sürecek? Hangi mahallelerde su kesintisi yaşanacak?

Trabzon’da dün Devlet Sahil Yolu Caddesi üzerinden geçen ana isale hattındaki patlamanın ardından il genelinde su kesintisi yaşanıyor. Vatandaşlar suların hala gelmemesi üzerine kesintinin ne kadar süreceğini merak ediyor. Konuya ilişkin açıklama ise TİSKİ’den geldi. Peki Trabzon'da sular ne zaman gelecek? Su kesintisi ne kadar sürecek? Hangi mahallelerde su kesintisi yaşanacak? İşte detaylar.

14:12 . 29/03/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Trabzon’da sular ne zaman gelecek?

Trabzon’da sular ne zaman gelecek?

Trabzon’da dün Devlet Sahil Yolu Caddesi üzerinden geçen ana isale hattındaki patlamanın ardından il genelinde su kesintisi yaşanıyor.

TRABZON’DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Konuyla ilgili TİSKİ’den yapılan açıklamada "Bugün öğle saatlerinde meydana gelen ana isale hattı arızasına ekiplerimizce kısa sürede müdahalede bulunulmuştur. Ekiplerimiz, alandaki suyun tahliyesini gerçekleştirmenin ardından arıza onarım işlemine başlamış bulunmaktadır. Söz konusu arıza nedeniyle Ortahisar ilçemizin merkez mahallelerinde bu gece saat 00.00’a kadar su kesintisi yaşanacaktır" denildi.

HANGİ MAHALLELERDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAK?

Su kesintisinden etkilenecek mahalleler şu şekilde sıralandı:

"Yalıncak, Bulak, Çilekli, Pelitli, Konaklar, Kanuni, 1 ve 2 nolu Bostancı, Kalkınma, Üniversite, Değirmendere, Sanayi, Kaymaklı, Çukurçayır, Kutlugün, İncesu, Esentepe, İskenderpaşa, Kemerkaya, Cumhuriyet, Yenicuma, Gazipaşa, Boztepe, Çarşı, Pazarkapı, Ortahisar, Bahçecik, Beştaş, Çamoba, Yalı, Hızırbey, Kurtuluş, Yenimahalle, Fatih, Yeşiltepe, 1,2 ve 3 nolu Erdoğdu, Soğuksu, Aktoprak, Bengisu, Karşıyaka, Aydınlıkevler, 1 ve 2 nolu Beşirli, Toklu, Akyazı, Gülbaharhatun."



#Trabzon
#su kesintisi
#TİSKİ
#Bostancı
#Devlet Sahil Yolu
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