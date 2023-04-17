16. dakikada Bakasetas'ın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda, ceza alanı içinde iyi yükselen Gomez'in kafa şutu sonrası top az farkla yandan auta çıktı. Daha çok orta alan mücadelesi şeklinde geçen ilk yarıda her iki takımda etkili gol pozisyonu üretemedi. Takımlar soyunma odasına 0-0 eşitlikle gitti.