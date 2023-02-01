Borç yapılandırma paketinin detayları belli olmaya başladı. Vergi daireleri, SGK, gümrük müdürlükleri, il özel idareleri ile birlikte kamu kurum ve kuruluşlara olan borçların cezaları kaldırıldı. AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş Borç yapılandırmasından faydalanmak isteyenlerin 30 Nisan 2023 tarihine kadar başvuru yapabileceklerini açıkladı.

Borç yapılandırması kapsamında 2 bin liranın altında bulunan vergi ve cezalar silinecek. Bu durumda 31 Aralık 2022 tarihi öncesinde kesilen trafik cezaları da silinecek.

Trafikte kuralları ihlal ettiği tespit edilen sürücülere ceza kesiliyor. Bu kapsamında hız sınırını aşan, alkollü araç kullanan, emniyet kemeri takmayan, emniyet şeridini ihlal eden sürücülerin yeni yılda ödeyecekleri ücretler belli oldu. 2023 yılında idari para cezaları %112,9 oranında zamlandı. İşte, yeni trafik cezaları;

Alkollü araç kullanma cezası, ilk kez yakalananlar için 4 bin 064 TL, alkol testine itiraz etme cezası 8 bin 551 TL, çıkma ya da siren kullanma cezası 4 bin 604 TL, aracı plakasız kullanma cezası 4 bin 064 TL, drift atma cezası 20 bin 342 TL, ehliyetsiz araç kullanma cezası 8 bin 190 TL, emniyet kemeri takmama 8 bin 190 TL, emniyet şeridini ihlal etme 4 bin 064 TL, hız sınırını %10-30 oranlarında aşma 951 TL, kırmızı ışıkta geçme cezası 951 TL oldu.