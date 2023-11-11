Türkiye'nin ödeme yöntemi TROY, 2016 yılında hizmete sunuldu. TROY logolu yaklaşık 19 milyon kart var. TROY, kartlı sistemler alanındaki en güncel teknolojileri destekliyor. Ekim 2023 itibarıyla TROY'un, banka ve elektronik para kuruluşu olarak 55 üyesi bulunuyor. TROY logolu kartlar yurt içinde tüm ATM, POS ve e-ticaret işlemlerinde kullanılabiliyor. Yurt dışında ise TROY ile uluslararası kart şemalarına ait logoların geçerli olduğu her yerde işlem gerçekleştirilebiliyor. TROY; 185 ülkede, 41 milyonun üzerinde alışveriş noktasında ve 1,9 milyondan fazla ATM’de geçerli küresel ödeme kuruluşu Discover ile yaptığı iş birliği sayesinde tüm dünyada geçerli hale geldi. TROY logolu kartlarla yapılan alışveriş hacmi bu yıl, ekimde ocak ayına göre 14 kat artarak 48 milyar liraya yükseldi. TROY'un kullanımı, haziran ayına göre 3'e katlandı.