TRT1 Canlı İzle! TRT İzle Online Web TV Uygulaması

TRT1 canlı izle
TRT 1 canlı izlemek oldukça kolaydır. Web TV uygulamasıyla vatandaşlar TRT 1 kanalını rahatlıkla izleyebilecekler. Nerede olurlarsa olsunlar çok rahat bir şekilde ister bilgisayarlarından isterlerse de cep telefonlarından TRT 1 kanalını canlı izleyebilecekler.
TRT1 CANLI İZLE
TRT1'i canlı izlemek için aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:
TRT İzle web sitesi: TRT İzle web sitesine gidin ve canlı yayın sayfasına tıklayın.
TRT İzle mobil uygulaması: TRT İzle mobil uygulamasını indirin ve canlı yayın sayfasına gidin.
Dijital TV platformları: TRT1, D-Smart, Kablo TV, Tivibu ve Turkcell TV+ gibi dijital TV platformlarında da yayın yapmaktadır. Bu platformlardan herhangi birine aboneyseniz, TRT1'i canlı izleyebilirsiniz.
TRT1'i canlı izlemek için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:
TRT İzle web sitesi:
TRT İzle web sitesine gidin.
"Canlı İzle" sekmesine tıklayın.
TRT1'i seçin.
Canlı yayın sayfası açıldığında "İzle" butonuna tıklayın.
TRT İzle mobil uygulaması:
TRT İzle mobil uygulamasını indirin.
Uygulamayı açın.
"Canlı İzle" sekmesine tıklayın.
TRT1'i seçin.
Canlı yayın sayfası açıldığında "İzle" butonuna tıklayın.
Dijital TV platformları:
Dijital TV platformuna giriş yapın.
TRT1 kanalını seçin.
Canlı yayın sayfası açıldığında "İzle" butonuna tıklayın.
TRT1, Türkiye'nin en çok izlenen televizyon kanallarından biridir. Kanal, haber, dizi, film, belgesel, müzik, spor ve çocuk programları yayınlamaktadır.
TRT1 FREKANS BİLGİLERİ
Uydu Adı
Frekans
POL
Sembol
FEC
Türksat 4A Batı 42ºE / Türkiye - Avrupa
11.958
V
27500
5/6
Türksat 3A Doğu 42ºE / Türkiye - Orta Asya
11.096
H
30000
5/6
Eutelsat 7A 7ºE / Türkiye - Avrupa
11.492
V
30000
3/4
Galaxy 19 (263°E)
11.960
V
22000
3/4