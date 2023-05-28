28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları için heyecan dorukta. 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı seçiminde adayların salt çoğunluğu alamaması nedeniyle Türkiye, yeni cumhurbaşkanını belirlemek için tekrar sandık başına gitti. Türkiye'nin 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanının belirleneceği seçim için ülke genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 bin 885 sandık kuruldu. Seçimde yurt içinde 60 milyondan fazla seçmen oy kullanıyor. Türk siyasi tarihinde ilk kez yaşanacak Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylaması için oy verme işlemi 17.00'ye kadar sürecek. Seçimde, Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yarışıyor.

Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçlar ne zaman öğrenilecek?

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, seçimlerin şu ana kadar sıkıntısız bir şekilde devam ettiğini, seçimlerin 14 Mayıs'taki seçimlere göre sonuçların daha erkenden sonuçlanabileceğini kaydetti. Yener seçim yasağının erkenden kaldırılıp kaldırılmaması için ise kurulun kararı sonrası karar verileceğini ifade etti.

Türkiye il seçim haritası: Haritada il il seçim sonuçları adayların oy oranları

28 Mayıs 2023’de YSK’nın yayın yasakalarını kaldırmasıyla birlikte seçim sonuçları anlık veriler üzerinden belli olacak. Erdoğan ve Kılıçdaroğlu’nun il il oy oranları, oy dağılımı, seçim sayfasının harita üzerinden grafik verileri Yenişafak’ta!

Oylar hangi hallerde geçersiz sayılacak

"Evet" ya da "Tercih" mührü basılmayan, birden fazla adaya mühür basılan oylar geçersiz olacak.

Oy pusulasının bütünlüğünün bozulacak şekilde yırtılması veya koparılması, pusula üzerine mühür dışında veya mühür yerine herhangi bir özel işaretin, isim, imza kaşesi veya parmak izinin basılması da kullanılan oyu geçersiz kılacak.

Ayrıca, oy pusulasının belirgin bir şekilde karalanması, çizilmesi veya işaretlenmesi, zarftan işaret amacı taşıyan herhangi bir madde çıkması hallerinde de oylar geçersiz sayılacak.

Seçim günü yasakları

Seçim yasakları kapsamında saat 06.00'dan 24.00'e kadar alkollü içki satılamayacak, içkili ve umumi yerlerde alkollü içki verilmesi ve içilmesi yasak olacak. Eğlence yerleri oy verme süresince kapalı kalacak, eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda da yalnızca yemek verilebilecek.

Seçim yasaklarına ve belirtilen kurallara uyulmak şartıyla saat 18.00'den sonra düğün yapılabilecek.

Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka kimse silah taşıyamayacak. Radyolar ve her türlü yayın organlarınca bugün saat 18.00'e kadar seçim ve seçim sonuçlarıyla ilgili haber, tahmin ve yorum yapılamayacak. Radyolarda ve her türlü yayın organlarında 18.00-21.00 saatleri arasında ancak YSK tarafından seçim ile ilgili verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek.

Bütün yayınlar saat 21.00'den sonra serbest olacak ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00'den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.

14 Mayıs seçim sonuçları Erdoğan ne kadar oy aldı?

Geçerli oyların seçime katılan adaya dağılımına göre, Recep Tayyip Erdoğan yurt içinde 26 milyon 86 bin 102, yurt dışında 967 bin 180, gümrük kapılarında 80 bin 567 olmak üzere toplam oyların 27 milyon 133 bin 849'unu aldı. Erdoğan geçerli oyların yüzde 49,52'sini aldı.

14 Mayıs seçim sonuçları Kılıçdaroğlu ne kadar oy aldı?

Kemal Kılıçdaroğlu yurt içinde 23 milyon 873 bin 749, yurt dışında 665 bin 111, gümrüklerde 56 bin 318 olmak üzere toplam 24 milyon 595 bin 178 oy aldı. Kılıçdaroğlu'nun aldığı geçerli oy oranı ise yüzde 44,88 oldu.

Sinan Oğan yurt içinde 2 milyon 796 bin 613, yurt dışında 28 bin 218, gümrüklerde 6 bin 408 olmak üzere toplam 2 milyon 831 bin 239 oy alırken, geçerli oy oranı yüzde 5,17 olarak gerçekleşti.

14 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçimi: Erdoğan'ın oy oranı

14 Mayıs’taki ilk turda Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49,52 ile seçimi önde tamamladı.

Erdoğan’ın en yüksek oy oranlarına Karadeniz’de ulaştığı görülüyor. Kemal Kılıçdaroğlu ise Güney Doğu ve Doğu Anadolu bölgelerinde en yüksek oy oranına sahip.

Erdoğan’ın en yüksek oy oranı: Bayburt, Gümüşhane ve Rize

Recep Tayyip Erdoğan en yüksek oy oranına yüzde 78,7 ile Bayburt’ta ulaştı. Gümüşhane (yüzde 74,4) ve Rize (yüzde 72,8) bu ili izliyor. Yozgat, Çankırı, Kahramanmaraş ve Aksaray Erdoğan’ın yüzde 70’in üstünde oy aldığı diğer şehirler.

14 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçimi: Kılıçdaroğlu'nun oy oranı

14 Mayıs’ta Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44,88 oy aldı. Kemal Kılıçdaroğlu ise Güney Doğu ve Doğu Anadolu bölgelerinde en yüksek oy oranına sahip.

Kılıçdaroğlu’nun en yüksek oy oranı: Tunceli, Şırnak ve Hakkâri

Kemal Kılıçdaroğlu’nun en yüksek oy aldığı il ise yüzde 80,3 ile Tunceli. Ardından Şırnak (yüzde 75,8), Hakkâri (yüzde 72,3) ve Diyarbakır (yüzde 72) geliyor.

Kemal Kılıçdaroğlu Edirne (yüzde 63,5), İzmir (yüzde 63,3) ve Muğla’da (yüzde 62,9) yüzde 60 barajını aşmayı başardı. Türkiye geneline bakıldığında ise Kemal Kılıçdaroğlu 25 ilde yüzde 50’den daha fazla oy aldı. Erdoğan ise 34 ilde yüzde 60’dan; 46 şehirde de yüzde 50’den fazla oy aldı.







