|
Özgün

Türkiye Kupası 1. Tur 27 Eylül Çarşamba Maç Programı

Türkiye Kupası’da 1. tur heyecanı başlıyor. Bugün saat 14.00’te ilk maçlar başlayacak ve toplamda 23 karşılaşma oynanacak. Açılış maçında Erbaaspor ve Fatsa Belediyespor karşı karşıya gelecek. Günün kapanış maçında Karşıyaka ve Bergama Sportif FAŞ karşılaşacak. Peki, Türkiye Kupası 1. turda bugün hangi maçlar var? İşte 27 Eylül Çarşamba Türkiye Kupası 1. tur maç programı.

12:13 . 27/09/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Türkiye Kupası 1. turda bugün hangi maçlar var?

Türkiye Kupası 1. turda bugün hangi maçlar var?

Türkiye Kupası 1. tur maçları başlıyor. 27 Eylül Çarşamba Türkiye Kupası 1. turda toplamda 23 maç oynanacak. Türkiye Kupası 1. tur maç programına haberimizden ulaşabilirsiniz.

TÜRKİYE KUPASI 1. TURDA BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Türkiye Kupası 1. turda bugün toplamda 23 maç oynanacak. Günün maç programı şu şekilde;

14:00 Erbaaspor v Fatsa Belediyespor

14:00 Çarşambaspor v Tokat Bld Plevnespor

14:00 Sebat Gençlik SK v 1954 Kelkit Bld.Spor

14:00 Pazarspor v Gümüşhanespor

14:00 12 Bingölspor v 23 Elazığ Futbol Kulübü

14:00 Bayburt Özel İdare Spor v Amber Çay Eynesil Bld.

14:00 Ert. Dersimspor P - P Doğubayazıt FK

14:00 Mardin 1969 Spor v Batman Petrolspor

14:00 Siirt İl Özel İdare v Şırnak İdmanyurdu

14:00 Sivas 4 Eylül FAŞ v Amasyaspor Futbol Kulübü

14:30 Anadolu Üniversitesi v Sincan Belediyespor

14:30 Kumluca Belediyespor v Silifke Belediye Spor

14:30 1922 Konyaspor v Talasgücü Belediyespor

14:30 Burdur MAKÜ Spor v Tarsus İdman Yurdu

14:30 Hacettepe 1945 v Kırıkkalegücü FK

15:00 Bigaspor v Bilecik 1969

15:00 Silivrispor v Ergene Velimeşe

15:00 Gölcükspor v Bartınspor

15:00 Bulvarspor v Karabük İdmanyurdu Spor

15:00 Turgutluspor v Aliağa Futbol A.Ş.

15:00 Sapanca Gençlikspor v Darıca Gençlerbirliği

15:00 T Bursa Yıldırımspor v İnegöl Kafkas GK

15:00 Sultanbeyli Bld. v K.Çekmece Sinopspor

17:30 Karşıyaka v Bergama Sportif FAŞ



#Türkiye Kupası
#maç fikstürü
#1. tur
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Üniversite öğrencilerine vergisiz cep telefonu şartları belli oldu mu?