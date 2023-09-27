Türkiye Kupası 1. turda bugün hangi maçlar var?
Türkiye Kupası 1. tur maçları başlıyor. 27 Eylül Çarşamba Türkiye Kupası 1. turda toplamda 23 maç oynanacak. Türkiye Kupası 1. tur maç programına haberimizden ulaşabilirsiniz.
TÜRKİYE KUPASI 1. TURDA BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
Türkiye Kupası 1. turda bugün toplamda 23 maç oynanacak. Günün maç programı şu şekilde;
14:00 Erbaaspor v Fatsa Belediyespor
14:00 Çarşambaspor v Tokat Bld Plevnespor
14:00 Sebat Gençlik SK v 1954 Kelkit Bld.Spor
14:00 Pazarspor v Gümüşhanespor
14:00 12 Bingölspor v 23 Elazığ Futbol Kulübü
14:00 Bayburt Özel İdare Spor v Amber Çay Eynesil Bld.
14:00 Ert. Dersimspor P - P Doğubayazıt FK
14:00 Mardin 1969 Spor v Batman Petrolspor
14:00 Siirt İl Özel İdare v Şırnak İdmanyurdu
14:00 Sivas 4 Eylül FAŞ v Amasyaspor Futbol Kulübü
14:30 Anadolu Üniversitesi v Sincan Belediyespor
14:30 Kumluca Belediyespor v Silifke Belediye Spor
14:30 1922 Konyaspor v Talasgücü Belediyespor
14:30 Burdur MAKÜ Spor v Tarsus İdman Yurdu
14:30 Hacettepe 1945 v Kırıkkalegücü FK
15:00 Bigaspor v Bilecik 1969
15:00 Silivrispor v Ergene Velimeşe
15:00 Gölcükspor v Bartınspor
15:00 Bulvarspor v Karabük İdmanyurdu Spor
15:00 Turgutluspor v Aliağa Futbol A.Ş.
15:00 Sapanca Gençlikspor v Darıca Gençlerbirliği
15:00 T Bursa Yıldırımspor v İnegöl Kafkas GK
15:00 Sultanbeyli Bld. v K.Çekmece Sinopspor
17:30 Karşıyaka v Bergama Sportif FAŞ