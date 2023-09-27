Türkiye Kupası 1. turda bugün hangi maçlar var?

‘Türkiye Kupası eşleşmeleri belli oldu mu? Hangi takım hangi takımla eşleşti?’ soruları futbol severlerin gündeminde yer aldı. Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu eşleşmeleri belli oldu. 62 takımın mücadele edeceği ve tek maç eleminasyon sistemine göre yapılacak 1. Eleme Turu karşılaşmaları 26, 27 ve 28 Eylül tarihlerinde oynanacak. Peki Ziraat Türkiye Kupası’nda hangi takım hangi takımla eşleşti? İşte Ziraat Türkiye Kupası 1. tur eşleşmeleri.