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Euro 2024 Elemeleri D Grubu A Milli Takım Maç Tarihleri

Euro 2024 Elemeleri D grubunda A Milli Futbol Takımı'nın Hırvatistan, Galler ve Letonya maçı tarihleri araştırılan konular arasında yer alıyor. Türkiye, Euro 2024 Elemeleri D grubunda 3 maç daha oynayacak. Bu maçlardan ikisi deplasmanda birisi ise evimizde oynanacak. Stefan Kuntz ile yollarını ayıran A Milli Takım kalan maçlarını yeni teknik direktör Vincenzo Montella önderliğinde tamamlayacak. Peki, Türkiye’nin Hırvatistan, Galler, Letonya maçları ne zaman? İşte Euro 2024 D Grubu maç fikstürü.

15:56 . 27/09/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Türkiye’nin Hırvatistan, Galler, Letonya maçları ne zaman?

Türkiye’nin Hırvatistan, Galler, Letonya maçları ne zaman?

Türkiye A Milli Futbol Takımı Euro 2024 Elemeleri D grubunda son 3 maçına çıkacak. Stefan Kuntz ile yollarını ayıran A Milli Futbol Takımı boşalan teknik direktörlük koltuğuna Vincenzo Montella’yı getirdi. Milliler Montella önderliğinde D grubundan lider olarak çıkmayı hedefliyor. Peki, Türkiye’nin Hırvatistan, Galler, Letonya maçları ne zaman? İşte detaylar.

TÜRKİYE’NİN HIRVATİSTAN, GALLER, LETONYA MAÇLARI NE ZAMAN?

A Milli Futbol Takımının Euro 2024 D Grubu kalan maçları şu şekilde;

12 Ekim Perşembe saat 21.45
Hırvatistan - Türkiye
15 Ekim Pazar saat 21.45
Türkiye - Letonya
21 Kasım Cumartesi saat 22.45
Galler - Türkiye

EURO 2024 GRUPLARIN GÜNCEL PUAN DURUMU


#Türkiye
#Euro 2024
#D Grubu
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