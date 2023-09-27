Türkiye’nin Hırvatistan, Galler, Letonya maçları ne zaman?
Türkiye A Milli Futbol Takımı Euro 2024 Elemeleri D grubunda son 3 maçına çıkacak. Stefan Kuntz ile yollarını ayıran A Milli Futbol Takımı boşalan teknik direktörlük koltuğuna Vincenzo Montella’yı getirdi. Milliler Montella önderliğinde D grubundan lider olarak çıkmayı hedefliyor. Peki, Türkiye’nin Hırvatistan, Galler, Letonya maçları ne zaman? İşte detaylar.
TÜRKİYE’NİN HIRVATİSTAN, GALLER, LETONYA MAÇLARI NE ZAMAN?
A Milli Futbol Takımının Euro 2024 D Grubu kalan maçları şu şekilde;