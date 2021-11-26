2022 Dünya Kupası play-off Türkiye- Portekiz yarı final maçı ne zaman?

Türkiye Portekiz maçı ne zaman ve nerede oynanacak? sorusu futbolseverler tarafından merak kazandı. Hollanda'nın ardından grubu 2. tamamlayan Milliler'i play-off'ta zorlu mücadele bekliyor. Türkiye'nin 2022 Dünya Kupası play-off turundaki rakibi Portekiz oldu. Peki, Türkiye Portekiz maçı ne zaman nerede oynanacak?

TÜRKİYE PORTEKİZ YARI FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye'nin 2022 yılı FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde play-off turu yarı finalindeki rakibi belli oldu. Milliler play-off turu yarı finalinde Portekiz ile karşı karşıya gelecek.

Türkiye'nin Portekiz ile karşılaşacağı yarı final mücadelesi 24 Mart 2022'de oynanacak. Türkiye'nin, Portekiz'i eleyerek finale yükselmesi durumunda İtalya - Kuzey Makedonya maçının galibiyle kendi sahasında karşı karşıya gelecek.

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A YOLU: İskoçya-Ukrayna, Galler-Avusturya

B YOLU: Rusya-Polonya, İsveç-Çekya

C YOLU: İtalya-Kuzey Makedonya, Portekiz-Türkiye

TÜRKİYE PORTEKİZ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Türkiye, Portekiz ile gerçekleşecek karşılaşmada Portekiz'e konuk olacak.

Play-offlarda yarı final maçları 24 Mart 2022, final maçları ise 29 Mart 2022 tarihinde gerçekleşecek. Avrupa Elemeleri'nden gelen en iyi 6 ikinci kurada seri başı oldu ve bu takımlar yarı final karşılaşmalarını kendi sahalarında oynamış olacak.

Ayrıca final maçlarının ev sahipleri de yarı final eşleşmelerinin belirlenmesinden sonra başka bir kura ile tespit edilecek.