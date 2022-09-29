Türkiye'deki Mersin ve Sinop nükleer santralleri ne zaman bitecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan CNN Türk-Kanal D ortak canlı yayınında Türkiye'nin Rusya ile Mersin'de yapımına devam ettiği Akkuyu Nükleer Enerji Santralinin birinci güç ünitesi türbininin ne zaman biteceği hakkında tarih verdi. 3 türbinin daha devreye gireceğini bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sinop'ta bir nükleer enerji santralinin adımının atılacağını da belirtti.

MERSİN AKKUYU NÜKLEER ENERJİ SANTRALİ NE ZAMAN BİTECEK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin Rusya ile Mersin'de yapımına devam ettiği Akkuyu Nükleer Enerji Santralinin birinci güç ünitesi türbininin 2023'te aktif hale geleceğini bildirdi.

SİNOP NÜKLEER GÜÇ SANTRALİ BAŞLAYACAK MI?

Nükleer enerji konusunda yeni adımlar atmak istediklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz bu arada bir de Sinop'ta bir nükleer enerji santralinin adımını atacağız.

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Bununla ilgili de yine Putin ile benim şöyle etraflı bazı görüşmelerim oldu ve bu görüşmeleri de devam ettiriyoruz. Çünkü yenilenebilir enerjide özellikle nükleer enerji santrallerinin çok büyük fonksiyonu var. Hem fiyatlar itibarıyla hem kirli enerji değil. Temiz enerjiyi özellikle halka kazandırma noktasında çok büyük önemi haiz. Bunun çalışmalarını en son Soçi görüşmemizde de Sayın Putin ile etraflıca yaptık ve bu konuyla ilgili olarak da biz doğalgazda olsun, nükleer enerjide olsun dayanışmamızı devam ettireceğiz." değerlendirmesini yaptı.

"Sinop'taki nükleere enerji santrali için tarih belirlenip belirlenmediği" sorusuna Erdoğan, "Onu da 'Görüşelim' dediler, 'Tamam' dedik. Bu konuda da Enerji Bakanımızla muhatabı süreci devam ettiriyor." karşılığını verdi.

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TÜRKİYE’DE KAÇ TANE NÜKLEER SANTRAL YAPILACAK? NE ZAMAN BİTECEK?

Akkuyu Nükleer Enerji Santralinin birinci güç ünitesi türbininin 2023'te aktif hale geleceğini, sonraki aşamada 3 türbinin daha devreye gireceğini anlatan Erdoğan, bu sürecin 2028'de tamamlanacağını kaydetti.