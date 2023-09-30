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Tuzlaspor - Şanlıurfaspor maçında kazanan çıkmadı: 1-1 | ÖZET

Trendyol 1. Lig 7. haftasında Tuzlaspor evinde Şanlıurfaspor’u konuk etti. Maçta kazanan çıkmadı ve 1-1’lik eşitlikle sonuçlandı. goller dakika 44’ Adem Eren Kabak ve 57’ Mayingila Nzuzi Mata’dan geldi. Şanlıurfaspor bu sonuçla birlikte 9 puanla 9. sırada yer alırken, Tuzlaspor 4 puanla 17. sırada yer aldı. Tuzlaspor - Şanlıurfaspor maç özetini izlemek ve Trendyol 1. Lig puan durumuna bakma için haberimize göz atabilirsiniz.

16:55 . 30/09/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Tuzlaspor 1-1 Şanlıurfaspor Maç Özeti

Tuzlaspor 1-1 Şanlıurfaspor Maç Özeti

Şanlıurfaspor, Trendyol 1. Lig 7. haftasında deplasmanda Tuzlaspor ile karşılaştı. Maç 1-1’lik eşitlikle sonuçlandı. Şanlıurfaspor ligde 3. beraberliğini alırken Tuzlaspor ilk beraberliğini elde etti. Tuzlaspor - Şanlıurfaspor maç özeti haberimizde.

TUZLASPOR - ŞANLIURFASPOR MAÇ ÖZETİ

Tuzlaspor - Şanlıurfaspor maç özetini izlemek için

TUZLASPOR - ŞANLIURFASPOR CANLI SKOR

TRENDYOL 1. LİG PUAN DURUMU

TRENDYOL 1. LİG 7. HAFTA FİKSTÜRÜ

TRENDYOL 1. LİG GOL KRALLIĞI



#Tuzlaspor
#Şanlıurfaspor
#Trendyol 1. Lig
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