Tuzlaspor 1-1 Şanlıurfaspor Maç Özeti
Şanlıurfaspor, Trendyol 1. Lig 7. haftasında deplasmanda Tuzlaspor ile karşılaştı. Maç 1-1’lik eşitlikle sonuçlandı. Şanlıurfaspor ligde 3. beraberliğini alırken Tuzlaspor ilk beraberliğini elde etti. Tuzlaspor - Şanlıurfaspor maç özeti haberimizde.
TUZLASPOR - ŞANLIURFASPOR MAÇ ÖZETİ
TUZLASPOR - ŞANLIURFASPOR MAÇ ÖZETİ
TUZLASPOR - ŞANLIURFASPOR CANLI SKOR
TUZLASPOR - ŞANLIURFASPOR CANLI SKOR
TRENDYOL 1. LİG PUAN DURUMU
TRENDYOL 1. LİG PUAN DURUMU
TRENDYOL 1. LİG 7. HAFTA FİKSTÜRÜ
TRENDYOL 1. LİG 7. HAFTA FİKSTÜRÜ
TRENDYOL 1. LİG GOL KRALLIĞI
TRENDYOL 1. LİG GOL KRALLIĞI
#Tuzlaspor
#Şanlıurfaspor
#Trendyol 1. Lig
1 saat önce