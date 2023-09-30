Trendyol 1. Lig 6. haftasında Boluspor evinde Tuzlaspor’u konuk etti. Maç ev sahibi ekibin 2-1’lik üstünlüğüyle tamamlandı. Goller dakika 23’ Guy-Michel Landel (2) ve 60’ Mayingila Nzuzi Mata’dan geldi. Bu sonuçla Boluspor 6 puana ulaşarak 11. sırada yer aldı. Tuzlaspor ise 3 puanla 17. sırada yer aldı. Boluspor - Tuzlaspor maç özetini izlemek ve Trendyol 1. Lig güncel puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.