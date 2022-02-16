Özgün TYT sınav süresi 30 dakika uzatıldı
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TYT sınav süresi 30 dakika uzatıldı

ÖSYM yapılan son dakika TYT açıklamasına göre, sınav süresi 30 dakika uzatıldı. Böylelikle, 135 dakika olan sınav süresi, 30 dakika artırılarak 165 dakika olarak uygulanacaktır. TYT sınav süresi değişikliği bu yıl geçerli olacak mı?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
TYT kaç dakika oldu? YKS TYT sınav süresi ne kadar?
TYT

ÖSYM, 2022-YKS başvuru kılavuzunu yayınladı. Adaylar, ÖSYM'nin internet adresinden 7 Mart'a kadar başvuru işlemlerini yapabilecek. Ayrıca Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan açıklamada TYT sınav süresinin uzatıldığı belirtildi. Peki, TYT süresi kaç dakika oldu? TYT-AYT baraj puanları kalktı mı?

TYT SINAV SÜRESİ DEĞİŞİKİLİĞİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

TYT sınav süresi ilk olarak 2022 yılında uygulanacak.

TYT-AYT BARAJ PUANLARI KALKTI MI?

Yüseköğretim Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türlerinde sınav puanı hesaplanması için uygulanmakta olan TYT puan türünde 150 puan almış olma şartı ile yerleştirme puanlarının hesaplanmasında; TYT puan türü için 150, SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türleri için 180 olan sınav puanı barajı uygulaması kaldırıldı

YKS 2022 BAŞVURULARI İÇİN SON GÜN NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün, “18-19 Haziran 2022 tarihlerinde gerçekleştireceğimiz (2022-YKS) başvuru kılavuzu sitemizde yayımlanmıştır. Başvurularınızı 11 Şubat-7 Mart 2022 tarihleri arasında yapabilirsiniz” açıklamasını yapmıştı.
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