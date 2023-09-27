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Öğrencilere ücretsiz 10 GB internet ne zaman başlıyor, nasıl alınacak?

Üniversite öğrencilerine bedava internet için son dakika açıklama geldi. Seçim döneminde açıklanan 10 GB bedava internet için bekleyiş sürerken, Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından detayları duyurdu. "9 bin 500 lirayı geçmeyen telefon ve bilgisayar için 5 bin 500 liraya kadar teknoloji desteği vereceğiz." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12 ay aylık ücretsiz 10 GB kota da tanımlanacağını belirtti. Diğer yandan öğrenciler Genç Kart ile müze, sinema tiyatro gibi etkinliklerden de ücretsiz ya da indirimli yararlanabilecek. Peki, Öğrencilere ücretsiz internet (10 GB) ne zaman verilecek? Üniversite öğrencilerine 10 GB bedava internet nasıl alınır?

11:26 . 27/09/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Ücretsiz 10 gb internet

Ücretsiz 10 gb internet

Üniversitede eğitim gören öğrencilere aylık olarak 10 GB internet desteği uygulamaya geçiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından detayları paylaşılan öğrencilere 10 GB internet desteği ne zaman, şartları neler?

ÖĞRENCİLERE 10 GB BEDAVA İNTERNET ŞARTLARI NELER?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabinesi toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan öğrencilere ücretsiz 10 GB internet desteğine ilişkin şunları söyledi;

Örgün eğitimdeki üniversiteli gençlerimize cep telefonu ve bilgisayar desteğini hayata geçiriyoruz. 9 bin 500 lirayı geçmeyen telefon ve bilgisayar için 5 bin 500 liraya kadar teknoloji desteği vereceğiz. Bu destekle cep telefonu için piyasa fiyatının yüzde 44,4'üne bilgisayarlar için ise yüzde 16,7'sine kadar tutarda destek sağlayacağız. Bir hatla sınırlı olmak üzere 12 ay aylık ücretsiz 10 GB kota tanımlıyoruz. İstedikleri 3 mobil şebeke üzerinden kullanabilecekler. 18 yaşına giren gençlerimize 1 yıl süreyle geçerli olmak üzere Genç Kart vereceğiz. Kültürel ve sanatsal etkinliklerden ücretsiz ya da indirimli faydalanabileceklerdir. İmkanları daha da genişleteceğiz.

ÜCRETSİZ 10 GB İNTERNET NE ZAMAN VERİLECEK?

Konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Detaylar belli olduğunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.



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