Ücretsiz 10 gb internet
Üniversitede eğitim gören öğrencilere aylık olarak 10 GB internet desteği uygulamaya geçiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından detayları paylaşılan öğrencilere 10 GB internet desteği ne zaman, şartları neler?
ÖĞRENCİLERE 10 GB BEDAVA İNTERNET ŞARTLARI NELER?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabinesi toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan öğrencilere ücretsiz 10 GB internet desteğine ilişkin şunları söyledi;
Örgün eğitimdeki üniversiteli gençlerimize cep telefonu ve bilgisayar desteğini hayata geçiriyoruz. 9 bin 500 lirayı geçmeyen telefon ve bilgisayar için 5 bin 500 liraya kadar teknoloji desteği vereceğiz. Bu destekle cep telefonu için piyasa fiyatının yüzde 44,4'üne bilgisayarlar için ise yüzde 16,7'sine kadar tutarda destek sağlayacağız. Bir hatla sınırlı olmak üzere 12 ay aylık ücretsiz 10 GB kota tanımlıyoruz. İstedikleri 3 mobil şebeke üzerinden kullanabilecekler. 18 yaşına giren gençlerimize 1 yıl süreyle geçerli olmak üzere Genç Kart vereceğiz. Kültürel ve sanatsal etkinliklerden ücretsiz ya da indirimli faydalanabileceklerdir. İmkanları daha da genişleteceğiz.
ÜCRETSİZ 10 GB İNTERNET NE ZAMAN VERİLECEK?
Konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Detaylar belli olduğunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.