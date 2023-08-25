Temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi play-off turu ilk maçlarını tamamladı. 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldığımız maçlar sonrasında UEFA ülke puanı sıralamasındaki yerimiz sağlamlaştı. UEFA Ülke Puanı sıralaması, sonraki yıllarda Avrupa Kupalarında mücadele edecek takım sayısına direkt olarak etki ediyor. Bu anlamda alınan her bir galibiyet büyük bir önem taşıyor. Peki, Türkiye ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada, puanı kaç? İşte sorunun cevabı.

TÜRKİYE ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA KAÇINCI SIRADA, PUANI KAÇ?

Adana Demirspor, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray’ın geçtiğimiz hafta 3.ön eleme turlarını kayıpsız geçmesiyle birlikte Ülke puanı sıralaması değişti. Türkiye, UEFA tarafından açıklanan ve sürekli güncellenen listeye göre şu an topladığı 31,100 puanla 10. sırada yer alıyor.

Play-Off mücadeleleri sonrasında puan sıralaması değişecek. Aşağıdan listenin detaylı halini görüntüleyebilirsiniz.

25 AĞUSTOS UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI GÜNCEL LİSTE

Ülke puanı nasıl hesaplanıyor?

3 çeşit katsayı hesabı yapılıyor. Bunlar Milli takım katsayıları, ülke katsayıları ve takım katsayıları.

Milli Takım katsayıları: Millî Futbol Takımlarının, Avrupa Futbol Şampiyonası eleme turları ve finalleri kura çekimindeki torba durumunu belirlemekte kullanılıyor.

Ülke katsayıları: Bir üye ülke federasyonundan UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'ne katılacak takımların sayısı ve başlayacağı turların belirlenmesinde kullanılıyor.

Takım katsayıları: UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'ne yerel liglerinden katılma hakkı kazanan kulüplerin eleme turlarına seribaşı olarak girip girmeyeceği ve grup aşamalarında torbaları belirlemekte kullanılıyor.

Elemelerdeki Puanlama Sistemi

Elemelerde takip edilen puanlama oldukça basit bir yapıya sahiptir:

Galibiyet: 1 puan

Beraberlik: 0,5 puan.

Elemeler, turnuvaya katılımın ilk aşamalarıdır ve bu aşamada alınan puanlar, gruplara katılım için oldukça önemlidir.

Gruplar ve Sonrasındaki Puanlama

Grup aşaması ve sonrasında ise puanlama şu şekildedir:

Galibiyet: 2 puan

Beraberlik: 1 puan

Bu aşamada, takımların elde ettiği puanlar sonraki turlara katılım için belirleyici olacaktır. Ancak, penaltı atışlarıyla tur geçmenin herhangi bir puan etkisi yoktur. Bu nedenle, 120 dakika sonucu esas alınır.

Bonus Puanlama Sistemi

Aşağıda yer alan tabloda takım katsayıları için verilen bonus puanlar, ülke katsayısı için de geçerli hale gelmiştir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken bir husus, elenme puanları ve Avrupa Ligi ile Konferans Ligi'ne katılım puanlarının bu bonus puanlarda dikkate alınmamış olmasıdır.

Katılan takım sayısına bölünerek ülke puanı ortaya çıkar

Ülke takımlarının yukarıda belirtilen kriterlere göre aldığı tüm puanlar toplanır. Ardından bu puanlar, ilgili ülkeden o yıl Avrupa kupalarına katılan takım sayısına bölünerek ülke puanı ortaya çıkar.

Her yıl, bu puanlama sistemi takip edilerek, takımların ve ülkelerin UEFA turnuvalarındaki performansı değerlendirilir.







