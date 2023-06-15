UEFA’yı kim, kaç yılında kurdu? UEFA üyesi ülkeler hangileri?

Avrupa futbolunun çatı kuruluşu UEFA, 69. kuruluş yıl dönümünü kutluyor. 25 üyenin hazır bulunduğu kuruluş toplantısıyla 15 Haziran 1954 tarihinde faaliyetlerine başlayan UEFA, Paris ve Bern'in ardından son olarak İsviçre'nin Nyon kentindeki merkezinde çalışmalarını sürdürüyor.

UEFA’YI KİM, KAÇ YILINDA KURDU?

Union of European Football Associations (UEFA), İtalya, Fransa ve Belçika futbol federasyonları arasındaki görüşmeler sonrasında İsviçre'nin Basel şehrinde 15 Haziran 1954 tarihinde kurulmuştur. Sonrasında ise merkezi sırasıyla Bern'e, oradan da 1959'da Paris'e taşınmıştır. Birliğin idari merkezi 1995 yılından bu yana ise İsviçre'nin Nyon kentinde bulunmaktadır.

HANGİ ÜLKELER UEFA ÜYESİ?





EN UZUN UEFA BAŞKANLIĞINI KİM YAPTI?

1990-2007 tarihleri arasında başkanlık koltuğunda oturan İsveçli spor adamı Lennart Johansson, UEFA'ya en uzun süre liderlik eden isim olarak tarihe geçti.

22 Haziran 1954'ten itibaren Ebbe Schwartz (Danimarka), Gustav Wiederkehr (İsviçre), Artemio Franchi (İtalya), Jacques Georges (Fransa), Lennart Johansson (İsveç) ve Michel Platini'nin (Fransa) başkanlık yaptığı UEFA'yı 2016 yılından bu yana Sloven Aleksander Ceferin yönetiyor.

YOLSUZLUK İDDİALARI PLATİNİ'Yİ KOLTUĞUNDAN ETTİ

Avrupa futbolunun efsane isimlerinden Fransız Michel Platini'nin 8 yıl 255 gün süren UEFA başkanlığı serüveni, hakkındaki yolsuzluk iddiaları nedeniyle kötü bitti.

Eski FIFA Başkanı Sepp Blatter'in Platini'ye 2 milyon İsviçre frangı verdiği gerekçesiyle FIFA, iki futbol adamını da 8 yıl futboldan men cezasına çarptırdı. FIFA Tahkim Kurulu, görevi askıya alınan Platini'nin 8 yıllık cezasını 6'ya indirirken, Fransız futbol adamı bu cezayı Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesine (CAS) taşıdı.

UEFA ORGANİZASYONLARINDA EN BAŞARILI ÜLKE VE TAKIMLAR HANGİLERİ?

Milli takım ve kulüp düzeyinde UEFA organizasyonlarında en başarılı ülke İspanya, takım ise aynı ülkeden Real Madrid oldu.

İspanya'nın erkek, kadın ve alt yaş milli takımları, 3'ü Avrupa Şampiyonası olmak üzere toplam 48 şampiyonlukla listenin başında yer alıyor.

İspanya'yı 37 kupayla Almanya, 21 şampiyonlukla da Fransa takip ediyor.

Takımlar bazında ise artık düzenlenmeyen (Kupa Galipleri, Intertoto ve Kıtalararası) turnuvalarla birlikte toplam 24 kupayı müzesine götüren Real Madrid, en başarılı kulüp olarak dikkati çekiyor. Madrid temsilcisinin Avrupa futbolunun 1 numaralı turnuvası Şampiyonlar Ligi'nde 14 zaferi bulunuyor.

İtalya temsilcisi Milan, 17 kupayla ikinci, Barcelona, 14 kupayla üçüncü sırada yer buldu.











