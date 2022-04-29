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Un helvası tarifi: Un helvası malzemeleri, pişirme süresi ve yapılışı

Üzerine bolca ceviz ilave edilerek misafirlerinize ikram edebileceğiniz mutfakların en sevilen lezzeti "un helvası", yapımı en kolay ve pratik tatlı tariflerden biridir. peki, un helvası nasıl yapılır? İşte, un helvası tarifi, malzemeleri, kalori değeri, pişirme süresi ve yapılışı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Un helvası tarifi: Un helvası malzemeleri, pişirme süresi ve yapılışı
Un helvası nasıl yapılır?

Dilerseniz un helvasının şerbetini sütle, isterseniz su ve şekerle hazırlayabileceğiniz un helvası nasıl yapılır? İşte, enfes un helvası tarifi.

UN HELVASI TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

  • -170 gram tereyağı (ya da margarin)
  • -1,5 su bardağı un

Şerbeti için:

  • -2 su bardağı su
  • -1 su bardağı toz şeker


UN HELVASI YAPILIŞI

  • 1. Bir tencerenin içerisinde su ve şekeri eriyene kadar güzelce karıştırın. Hafif sıcak hale gelince ocaktan alın.
  • 2. Tabanı kalın, yanmaz yapışmaz bir tavaya tereyağını alın ve eritin.
  • 3. Ardından üzerine elenmiş unu azar azar ilave edin.
  • 4. İlave ettiğiniz unu kavurmaya başlayın.
  • 5. Kavurdukça rengi dönecek ve sıvı halde bir kıvam alacaktır. Kavurma işlemi 10-15 dakika kadar sürebilir. Bu işlemi orta ateşte yapın. Bu kıvama gelince şerbetini de verin.
  • 6. Hazırladığınız ve hafif soğuyan şerbeti sıcak helvanıza azar azar vermeye başlayın. Öteki yandan da güzelce karıştırın.
  • 7. Şerbetini içine emdikçe helvanız koyulaşmaya başlayacaktır. Kıvamı iyice oturunca ve katılaşınca servis etme aşamasına gelmiş demektir.
  • 8. Tahta kaşık, dondurma kaşığı ya da yemek kaşığı yardımıyla sıcak helvanıza şekil verin. Soğudukça katılaşacaktır kıvamı. Tam soğumadan şekil vermeniz daha kolay olur.
  • 9. Şekil verdiğiniz helvaları bir süre dinlendirdikten sonra üzerini ceviz ya da farklı yemişlerle süsleyin. Un helvanız servise hazır.


UN HELVASI PİŞİRME SÜRESİ: KAÇ DAKİKADA PİŞER?

Un helvası tarifini hazırlama süresi 20 dakika, pişirme süresi 20 dakikadır.

UN HELVASININ KALORİ DEĞERİ

1 porsiyon helvasının kalorisi 451/kcal'dir.

UN HELVASI PİŞİRME ÖNERİSİ

Tatlının şerbetini arzuya göre süt yerine suyla hazırlayabilir, helva yapımında ceviz içi yerine fındık ya da Antep fıstığı kullanabilirsiniz.

EN KOLAY UN HELVASI NASIL YAPILIR?

Evde en kolay un helvasını yapmak için her evde olan malzemeleri hazırlamanız yeterli. Yapılışı çok kolay un helvası için tereyağı, un, toz şeker ve su ile hemen un helvasını hazırlayıp, misafirlerinize ikram edebilirsiniz.

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