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Üniversitelerde Kasım ara tatili olacak mı?

Okullarda Kasım ara tatili için geri sayım başladı. İlkokul, Ortaokul ve Lisede okuyan öğrenciler Kasım ayında 1 hafta ara tatil yapacak. Peki, Üniversitelerde ne zaman tatil olacak? Üniversitelerde Kasım ara tatili uygulanacak mı? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Üniversitelerde Kasım ara tatili olacak mı?
üniversite

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından eğitim öğretim çalışma takvimi duyuruldu ve bu kapsamda ara tatil tarihleri de belli oldu. İlkokul, lise, ortaokul öğrencileri 15 Kasım 2021 Pazartesi günü başlayarak 19 Kasım 2021 Cuma gününe kadar ara tatil yapacak. Üniversitelerde ara tatilin yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor.

ÜNİVERSİTELERDE ARA TATİL NE ZAMAN?

Üniversite vize ve final akademik takvimi araştırmaları öğrenciler tarafından yoğun olarak gerçekleştiriliyor. Yeni Yükseköğretim Akademik Yılı 5 Ekim'de açılmıştı.

Üniversitelerde vize, final ve ara tatil tarihleri farklılık gösteriyor. İlgili üniversitenin akademik takviminde sınav ve tatil tarihlerini inceleyebilirsiniz.

MARMARA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK TAKVİMİ 2021-2022

24.01.2022 - 06.02.2022Güz Yarıyılı Yarıyıl Sonu Sınavı Tarihleri

07.02.2022 - 20.02.2022Güz Yarıyılı Bütünleme Sınavı Tarihleri

14.02.2022 - 25.02.2022Bahar Yarıyılı Ders Kaydı

21.02.2022 - 09.06.2022Bahar Yarıyılı Dersler

21.02.2022 - 09.06.2022 Bahar Yarıyılı Dersler

09.04.2022 - 17.04.2022 Bahar Yarıyılı Ara Sınav Tarihleri

10.06.2022 - 21.06.2022 Bahar Yarıyılı Yarıyıl Sonu Sınavı Dönemi

22.06.2022 - 03.07.2022Bahar Yarıyılı Bütünleme Sınavı Dönemi

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK TAKVİMİ 2021-2022

27 Eylül 2021 - 31 Aralık 2021 Güz Yarıyılı Eğitim - Öğretim Başlangıç Bitiş Tarihi

14 Şubat 2022 - 27 Mayıs 2022 Bahar Yarıyılı Eğitim - Öğretim Başlangıç Bitiş Tarihi

3 Ocak 2022 - 14 Ocak 2022 Yarıyıl Bitirme Sınavları Başlangıç - Bitiş Tarihi

30 Mayıs 2022 - 10 Haziran 2022 Yıl Sonu Bitirme Sınavları Başlangıç - Bitiş Tarihi

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