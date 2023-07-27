|
Özgün

YKS yükseköğretim programlarının kontenjanları ve özel koşulları belli oldu

ÖSYM üniversite tercih kılavuzu yayımladı. YKS tercihleri bugün itibariyle başladı. Adaylar 27 Temmuz - 8 Ağustos tarihleri arasında puan ve sıralamalarını göz önünde bulundurarak tercihlerini AİS üzerinden yapabilecek. 2023 YKS kontenjanlar tercih kılavuzunda merkezi yerleştirme yapılacak yükseköğretim programlarının kontenjanları ve özel koşulları belli oldu. Tercih yapılırken adayların ilgi, yetenekleri, değerleri ve iş gücü piyasasını dikkate alarak tercihte bulunmaları yerinde olacak. Peki 2 ve 4 yıllık üniversite programları kontenjan ve koşulları nelerdir? Tercih yapıp yerleşemeyince puan düşer mi?

13:40 . 27/07/2023 Perşembe
Yeni Şafak
ÖSYM 2023 YKS tercih kılavuzu:Üniversite kontenjanları ve özel koşullar

ÖSYM 2023 YKS tercih kılavuzu:Üniversite kontenjanları ve özel koşullar

ÖSYM bugün tercih kılavuzunu yayımlandı. Kılavuza ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşılabiliyor. Adaylar 27 Temmuz - 8 Ağustos tarihleri arasında puan ve sıralamalarını göz önünde bulundurarak tercihlerini yapabilecek. 2023-YKS yerleştirme süreci için bu yıl üniversitelerdeki toplam 1 milyon 111 bin kontenjan açıklanmıştı. Bu yıl ön lisans programları için 388 bin, lisans programları için 465 bin olmak üzere toplam 853 bin kontenjan belirlendi. Açıköğretim ve uzaktan öğretim kontenjanlarla birlikte toplam 1 milyon 61 bin kontenjan bulunuyor.

YKS tercihleri sıralamaya göre mi puana göre mi yapılmalı? Kaç tercihte bulunulacak?

Adaylar, puana değil sıralamalarına göre tercihte bulunmalı. YKS tercihlerinde, geçen yılın sıralamaları önemli bir faktör olmalı. Daha detaylı incelemeler için YÖK ATLAS verilerine bakılmalı.

Üniversite tercihlerinde kaç tercih yapılacak?

YKS tercihlerinde adaylar, en fazla 24 tercihte bulunabilecek. Adayların tercihlerinin baştan birkaçını "puanım yeterli olmayabilir." endişesine kapılmadan, sadece ilgisini göz önüne alarak belirlemeli, buralara en çok istenen programlar yazılmalı. Ancak, kazanılsa bile kaydolmak istenmeyen bir programa tercih listesinde yer vermemeleri gerekiyor. Adayların tercih listelerindeki programların sırasının istek sıralarına uygunluğu kontrol edilmeli.

Üniversite yerleştirme tercihleri nasıl yapılacak?

Adaylar, 2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna tercih süresi içinde ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebileceklerdir. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır. Adaylar tercihlerini, T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile tercih süresi içinde ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacaklar ve tercihlerini, internet üzerinden elektronik ortamda göndererek tercih bildirimini tamamlayacaklardır. Bunun dışında tercih bildiriminde bulunulamaz (posta, fax, elektronik posta vb.). Merkezimize posta vb. yollarla gönderilen tercih listeleri işleme alınmaz ve cevaplandırılmaz. Sadece elektronik ortamda yapılan tercihler geçerlidir.

YKS yükseköğretim programlarına nasıl yerleşilecek?

Adaylar, Tablo-3'teki ön lisans, Tablo-4'teki lisans programlarına;

a) TYT ve/veya SAY, SÖZ, EA, DİL yerleştirme puanları,

b) Yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri,

c) Yükseköğretim programlarının kontenjanları ve koşulları göz önünde tutularak yerleştirileceklerdir. Yerleştirme işlemlerinde bu kılavuz ile 2023-YKS Kılavuzunda yer alan kurallar geçerli olacaktır.

YKS’de tercih yapıp yerleşmeyince OBP puan düşer mi?

2023-YKS sonucu ile bir yükseköğretim programına merkezî yerleştirmeyle yerleşen (Ek Yerleştirme dâhil) veya özel yetenek sınavıyla bir yükseköğretim programına kayıt olan adayların, 2024-YKS'ye girdikleri takdirde, OBP'lerinin çarpılacağı katsayı/katsayılar yarıya düşürülecektir.

YKS yükseköğretim programlarının kontenjanları ve özel koşulları belli oldu

Yükseköğretim programları ile bu programların kontenjan ve giriş koşulları Tablo 3 ve Tablo 4'te verilmiştir. Tablo 3'te iki yıllık ön lisans programları, Tablo 4'te ise dört veya daha fazla yıllık lisans programları gösterilmiştir. Bu tablolar ile ilgili koşul ve açıklamalar Tablo 4'ten sonra yer almaktadır.

Adaylar puanlarını ve mezun oldukları okul türlerini göz önünde tutarak hangi tablolardan tercih yapabileceklerini belirleyeceklerdir. Adaylar, sadece tercih yapabilecekleri tablolardan olmak koşuluyla girmek istedikleri yükseköğretim programlarını saptayacaklar, bu programların kodları ve adları ile bağlı oldukları üniversite ve fakülte/yüksekokul adlarını tercih sırasına göre yazacaklardır. Adayların, yükseköğretim programları arasından tercih yapmaya başlamadan önce, bu Kılavuzdaki tabloların hangilerindeki programlardan tercih yapma haklarının bulunduğunu belirlemeleri gerekir.

2023-TYT puanı hesaplanan adaylar, Tablo 3'te yer alan ön lisans programlarını tercihleri arasında gösterebileceklerdir. 2023-AYT/YDT’de ilgili puan türünde puanı hesaplanan adaylar, Tablo 4'teki yükseköğretim programlarını tercihleri arasında gösterebileceklerdir.

Yukarıdaki açıklamalara göre her adayın, girmek istediği programları Tablo-3 veya Tablo-4'ten bularak tercih sırasına koyması gerekir. Tercih sırası önemlidir. Tercih yanlışlıklarından doğacak sonuçların bütün sorumluluğu adaya ait olacaktır.

Tercih alanlarının tamamının doldurulması zorunlu değildir. Örneğin, bir aday tercih bildiriminde yalnızca dört programı göstermek istiyorsa ve bunlardan herhangi birine giremediği takdirde başka bir yerde okumak istemiyorsa sadece bu dört programı yazabilecektir. 2023-YKS sonuç bilgilerinde her adayın hesaplanan yerleştirme puanlarına ilişkin başarı sıraları yer alacaktır.

Hukuk, Mimarlık, Mühendislik, Tıp, Öğretmenlik, Diş Hekimliği, EczacılıkProgramlarına Başvurabilmek İçin En Düşük Başarı Sırası Nedir?

Eşit ağırlık bölümleri neler?
Eşit ağırlık bölümleri neler?

YKS üniversite tercih süreci başladı. Eşit ağırlıktan tercih yapacak adaylar da üniversitelerin ön lisans ve lisans EA bölümlerini araştırıyor. Eşit ağırlık puanıyla alınabilecek 4 yıllık bölümler, sayısal ve sözel ağırlıklı bölümlerin bir karışımıdır. Bu bölümlerde, matematik, Türkçe, tarih, coğrafya ve felsefe gibi dersler ağırlıklı olarak işlenir. Üniversite tercihi yapacaklar YKS tercihlerini başarı sıralamasına göre yapacak. Başarı sıralaması, bir öğrencinin bir programa kabul edilme şansını belirlemede önemli bir faktör olduğu gibi öğrencinin not ortalaması, sınavda aldığı puan, katıldıkları aktiviteler ve yazdıkları kompozisyonlar gibi faktörlerdir. En iyi eşit ağırlık bölümleri arasında hukuk, iktisat, Uluslararası İlişkiler ve psikoloji gelmekte. Eşit ağırlık (EA) puanı ile alan 2 ve 4 yıllık bölümler.

#YKS
#ösym 2023 yks tercih kılavuzu
#üniversite özel koşullar
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Muharrem ayı duaları: Muharrem ayında hangi zikirler, tesbihler çekilir?