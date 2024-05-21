"Üniversiteler ne zaman kapanacak? 2024 Üniversitelerde yaz tatili ne zaman başlar?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. "Üniversiteler ne zaman kapanacak?" sorusu eğitim öğretim dönemi devam ederken, öğrencilerin en fazla araştırdığı konular arasında yer aldı. Peki üniversiteler ne zaman kapanacak? 2024 Üniversitelerde yaz tatili ne zaman başlar? YÖK son dakika açıklamaları...

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN KAPANACAK?

Lisans ve önlisans eğitimine devam eden yüz binlerce Üniversite öğrencisi, mayıs ayının sonundan itibaren tatile girecek.

Her üniversitenin akademik takvimi farklı olduğundan, üniversitelerde bahar dönemi bitiş tarihi de farklılık arz edecek.