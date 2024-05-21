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Üniversiteler ne zaman kapanacak? YÖK son dakika açıklamaları...

"Üniversiteler ne zaman kapanacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Öğrenciler üniversitelerde bahar döneminin ne zaman sonlanacağını merak ediyor. Bu yıl üniversitelerin ne zaman tatil olacağı, hem akademisyenler tarafından hem de öğrenciler tarafından sorgulanıyor. Peki üniversiteler ne zaman kapanacak? 2024 Üniversitelerde yaz tatili ne zaman başlar? YÖK son dakika açıklamaları...

15:27 - 21/05/2024 Salı
Yeni Şafak
Üniversiteler ne zaman kapanacak?
Üniversiteler ne zaman kapanacak?

"Üniversiteler ne zaman kapanacak? 2024 Üniversitelerde yaz tatili ne zaman başlar?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. "Üniversiteler ne zaman kapanacak?" sorusu eğitim öğretim dönemi devam ederken, öğrencilerin en fazla araştırdığı konular arasında yer aldı. Peki üniversiteler ne zaman kapanacak? 2024 Üniversitelerde yaz tatili ne zaman başlar? YÖK son dakika açıklamaları...

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN KAPANACAK?

Lisans ve önlisans eğitimine devam eden yüz binlerce Üniversite öğrencisi, mayıs ayının sonundan itibaren tatile girecek.

Her üniversitenin akademik takvimi farklı olduğundan, üniversitelerde bahar dönemi bitiş tarihi de farklılık arz edecek.

Bu konuda daha net bilgiler almak için, öğrencilerin bağlı bulunduğu üniversitenin güncel akademik takviminden yararlanması gerekiyor.

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#YÖK
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