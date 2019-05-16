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Uzman erbaş alım ilanı

Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Uzman erbaş alınacak

Uzman erbaş alınacak

Başvurular, 13-23 Mayıs 2019 tarihleri arasında e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacaktır. Başvuru ile ilgili detayların yer aldığı bilgilendirme kılavuzuna, www.sg.gov.tr internet adresinden ulaşılabilecektir.

İlan metni için tıklayınız.

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