Uzman erbaş alım ilanı

Başvurular, 13-23 Mayıs 2019 tarihleri arasında e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacaktır. Başvuru ile ilgili detayların yer aldığı bilgilendirme kılavuzuna, www.sg.gov.tr internet adresinden ulaşılabilecektir.
İlan metni için tıklayınız.
Başvurular, 13-23 Mayıs 2019 tarihleri arasında e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacaktır. Başvuru ile ilgili detayların yer aldığı bilgilendirme kılavuzuna, www.sg.gov.tr internet adresinden ulaşılabilecektir.
İlan metni için tıklayınız.
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