VGM BURS BAŞVURU TARİHİ 2025: ORTAÖĞRENİM VGM BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN, NEREDEN, NASIL YAPIALACAK?

27/09/2025, Cumartesi
VGM burs başvuruları ne zaman yatacak?
Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs başvuruları için öğrencilerin bekleyişi sürüyor. Yeni eğitim yılının başlamasıyla birlikte ortaöğrenim ve yükseköğrenim öğrencileri burs başvuru tarihlerini merak ediyor. Peki, VGM burs başvuruları ne zaman başlayacak?

Öğrencilerin eğitim hayatına katkı sağlayan VGM bursları için başvuru dönemi yaklaşıyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından alınacak başvurular, hem ortaöğrenim hem de yükseköğrenim öğrencilerini kapsayacak. Başvuru takvimi ise merakla araştırılıyor.

VGM BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

VGM ortaöğrenim bursu (İlkokul/ortaokul/lise) 1 - 15 Ekim tarihleri arasında yapılacak.

Yükseköğrenim bursu ve Yabancı uyruklu öğrenci bursu için tarihler ise henüz belirlenmedi. 2025 yılı YKS ve DGS ek yerleştirme tarihlerine göre belirlenecektir.

VGM BURS ÜCRETLERİ NE KADAR?

2025 yılı ocak ayından itibaren; ortaöğrenim eğitim yardımı miktarı aylık 1250,00 TL, yükseköğrenim burs miktarı aylık 3000,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim burs miktarı ise aylık 3000,00 TL olarak belirlenmiştir.

