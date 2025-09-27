VGM BURS BAŞVURU TARİHİ 2025: ORTAÖĞRENİM VGM BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN, NEREDEN, NASIL YAPIALACAK?

Öğrencilerin eğitim hayatına katkı sağlayan VGM bursları için başvuru dönemi yaklaşıyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından alınacak başvurular, hem ortaöğrenim hem de yükseköğrenim öğrencilerini kapsayacak. Başvuru takvimi ise merakla araştırılıyor.

VGM BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

VGM ortaöğrenim bursu (İlkokul/ortaokul/lise) 1 - 15 Ekim tarihleri arasında yapılacak.

Yükseköğrenim bursu ve Yabancı uyruklu öğrenci bursu için tarihler ise henüz belirlenmedi. 2025 yılı YKS ve DGS ek yerleştirme tarihlerine göre belirlenecektir.

VGM BURS ÜCRETLERİ NE KADAR?