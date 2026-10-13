15:52, 13/10/2026, Salı
Elazığ'da nefes kesen tatbikat: Enkaz altındaki vatandaşa kısa sürede ulaştılar
Elazığ Polis Arama ve Kurtarma (PAK) ekiplerinin gerçekleştirdiği arama kurtarma tatbikatı nefes kesti. Gerçeğini aratmayan tatbikatta ekipler, enkaz altında kaldığı belirlenen vatandaşı önce tespit etti, ardından başarılı bir çalışmayla bulunduğu yerden kurtardı.
TEORİK BİLGİLER SAHAYA TAŞINDI
Afet ve acil durumlara karşı hazırlıklarını sürdüren Elazığ PAK ekipleri, müdahale kabiliyetlerini geliştirmek amacıyla eğitim tatbikatı gerçekleştirdi. Tatbikatta teorik eğitimlerde edinilen bilgiler uygulamalı olarak hayata geçirildi.
Senaryo gereği enkaz altında kalan bir vatandaşın yerini belirleyen ekipler, koordineli çalışmayla kurtarma operasyonunu tamamladı.
‘AMACIMIZ İHTİYAÇ DUYULAN HER AN UMUT OLMAK’
Elazığ İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ekiplerin her türlü afet ve acil durumda göreve hazır olmak için eğitim ve tatbikatlarını aralıksız sürdürdüğü belirtildi. Açıklamada,
“Teorik bilgilerimizi pratiğe dökerek müdahale kabiliyetimizi geliştiriyor, muhtemel afetlere karşı hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Amacımız, ihtiyaç duyulan her an umut olmak ve hayat kurtarmaktır”ifadelerine yer verildi.
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