Manisa'da 11 kişiye mezar olan tur otobüsünün kazadan önceki son görüntüleri ortaya çıktı: Yolcuların kahvaltı yaptığı anlar ortaya çıktı

YOLCULARIN KAHVALTI ANLARI KAMERADA

11 kişinin öldüğü kaza, 11 Ekim'de saat 11.00 sıralarında Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Akhisar Gişeleri mevkisinde meydana geldi. Bursa'dan aldığı yolcuları Denizli'deki kaplıcalara götürmek üzere yola çıkan 16 AED 124 plakalı tur otobüsü, gişelerden çıkış sırasında kazaya karıştı. Otobüsün Susurluk'taki bir dinlenme tesisinde verdiği molaya ilişkin görüntülerde, aracın saat 08.47'de tesise ulaştığı görüldü. Yolcuların kahvaltı yapmak için tesise girdiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

ŞOFÖR SUSURLUK'TA DEĞİŞTİ

Otobüsü Bursa'dan Susurluk'a kadar yedek şoför Metin Y.'nin kullandığı, burada direksiyona tutuklanan Mehmet Ahular'ın geçtiği öğrenildi. Görüntülerde, otobüsün saat 08.52'de dinlenme tesisinin önüne getirildiği, şoförün araçtan inerek bekleyen iki yolcuyla bir süre sohbet ettiği görüldü. Daha sonra tesise giren sürücünün saat 09.22'de otobüse binerek aracı harekete hazırladığı kaydedildi. Kahvaltı yapan yolcuların gruplar halinde otobüse yöneldiği, tüm yolcuların binmesinin ardından aracın saat 09.31'de tesisten ayrıldığı görüntülere yansıdı. Otobüs, moladan yaklaşık 1 saat 29 dakika sonra kazaya karıştı.

SAPAĞI KAÇIRINCA GERİ MANEVRA YAPTI

Edinilen bilgilere göre otobüs sürücüsü Mehmet Ahular, Akhisar Gişeleri'nden çıkmak üzere gireceği sapağı kaçırınca durarak geri manevra yaptı. Bu sırada Hasan Karakaya yönetimindeki 78 YE 166 plakalı kereste yüklü TIR, otobüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki araç da refüje devrildi. Kazada 11 kişi yaşamını yitirirken, 26 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi; yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

OTOBÜS VE TIR ŞOFÖRLERİ TUTUKLANDI

Kazaya ilişkin soruşturma kapsamında tur otobüsünün sürücüsü Mehmet Ahular, yedek şoför Metin Y. ve TIR sürücüsü Hasan Karakaya gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden otobüs sürücüsü Mehmet Ahular ile TIR sürücüsü Hasan Karakaya tutuklandı. Yedek şoför Metin Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri otopsi işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi. 10 kişi Bursa'da toprağa verilirken, bir kişinin cenazesi Konya'ya gönderildi.