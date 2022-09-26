Karın ağrısı, bulantı ve kusma yakınmaları viral Gastroenterit belirtisi mi?

Fenerbahçe oyuncusu Arda Güler, viral gastroenterit tanısı nedeniyle Ümit Milli Takım kadrosundan çıkarıldı. Peki, Viral Gastroenterit nedir? Viral Gastroenterit tedavisi!

Viral gastroenterit nedir?

Rotavirüs, Adenovirüs ve Norovirüs gibi virüslerin neden olduğu bağırsak enfeksiyonudur. Çocuklarda görülen ishal olgularının büyük bir çoğunluğu viral gastroenterittir.

Viral gastroenterit belirtileri

Viral gastroenterit (Bağırsak enfeksiyonu) belirtileri neler?

Bağırsak enfeksiyonu, çok yaygın olarak görülen bir sağlık sorunudur ve semptomları tüm hastalarda hemen hemen aynıdır. En sık görülen bağırsak enfeksiyonu belirtileri şu şekilde sıralanabilir:

Ani başlayan sulu ishal Mide bulantısı ve kusma Karın ağrısı ve karında kramplar Ateş Baş ağrısı Yorgunluk ve halsizlik Sıvı kaybına bağlı olarak gelişen ağız ve cilt kuruluğu Aşırı susama Mide ağrısı Tansiyon düşüklüğü Bacaklarda ağrı

Viral gastroenterit tedavisi

Mide-bağırsak iltihabı, genellikle ilaç gerektirmeyen akut ve kendi kendini sınırlayan bir hastalıktır. Hafif ve orta dereceli sıvı kaybında tercih edilen tedavi oral rehidratasyon tedavisi (ORT)'dir. Metoklopramid ve/veya ondansetron da bazı çocuklarda işe yarayabilir ve butylscopolamine, karın ağrısı tedavisinde faydalıdır.

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Bağırsak enfeksiyonu için ne iyi gelir

Bağırsak enfeksiyonu tedavisi nasıl yapılır? Probiyotik bakteriler içeren yoğurt, ayran, kefir gibi besinler enfeksiyonun giderilmesine ve ishalin önlenebilmesine yardımcı olur. Buna ek olarak haşlanmış patates ve pirinç tüketimi de bağırsaklarda su emilimini arttırdığından ishali hafifletir. Ateş söz konusu ise hekim tarafından parasetamol içerikli ilaçların kullanımı önerilebilir. Aşırı ve inatçı kusma durumunda ise sıvı kaybının önlenebilmesi açısından bulantı önleyici ilaçlar kullanılabilir. Bunlara ek olarak hasta mümkün olduğunca istirahat etmeli, çevresindeki bireylere bulaşmanın önlenebilmesi için hastanın kullandığı tuvalet hastalık süresince başkaları tarafından kullanılmamalı, sonrasında ise çok detaylı bir şekilde temizlenmelidir.