Yağmur yağarken hangi dua okunur, nasıl dua edilir?

‘Yağmur yağarken nasıl dua edilir, hangi dua okunur?’ sorusu birçok Müslüman vatandaşın araştırdığı konular arasında yer alıyor. Peygamber Efendimiz (SAV)'in bizzat kendisinin uyguladığı sünnet davranışlardan biri olan yağmur duasının Türkçe ve Arapça okunuşuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

YAĞMUR YAĞARKEN NASIL DUA EDİLİR, HANGİ DUA OKUNUR?

Aişe validemizden (r.anh) rivayet edildiğine göre Rasulullah (s.a.v) yağmur gördüğümü şu duayı ederdi:. ( اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا ) “Allahümme sayyiben nafıan” Bunu hakkımızda hayırlı bir yağmur kıl” (Buhari, 1032)

Ebu Davutta 5099 ki lafızda ise: : ( اللَّهُمَّ صَيِّبًا هَنِيئًا) “Allahümme sayyiben heyyinen” (Bkz: Hattabi mealim Es Sünen, 4/146)

Bir kişinin yağmur altında hafifçe ıslanmasıda müstehaptır çünkü bu Rasulullah’dan (s.a.v) sabit olan bir davranıştır. Ens bin Malik’den (r.a) şöyle anlatır: "Bizler, Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- ile birlikte iken, üzerimize yağmur yağdı. Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- yağmur suyu değsin diye elbisesini açtı. Bedenine yağmur isabet etti.

Bunun üzerine biz ona: Niçin böyle yaptın? diye sorduk.

Buyurdu ki: Bu yağmur, Rabbimden yeni geliyor (Rabbimin henüz yeni yarattığı bir rahmetidir)." ( Müslim; hadis no: 898)

Yağmur şiddetlendiğinde ise Rasulullah (s.a.v) şöyle dua ederdi:

اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا ، اللَّهُمَّ عَلَى الآكَامِ وَالظِّرَابِ ، وَبُطُونِ الأَوْدِيَةِ ، وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ

"Allahım, (yağmur) etrafımıza yağsın, üzerimize değil! Allah’ım, dağların ve tepelerin üzerine, vadilerin içine ağaç biten yerlere olsun!''

Gök gürlemesi esnasında ise Abdullah bin Zübeyr’den nakledildiğine göre: Rasulullah (s.a.v) gök gürültüsü işittiğinde konuşmayı terk eder ve şu ayeti okurdu: “Gök gürlemesi O’na hamd ederek tespih eder. Melekler de O’nun korkusundan tespih ederler…” daha sonra da şöyle derdi: Kuşkusuz bu tehdit yeryüzü için şiddetlidir.” (Buhari, edebül müfred, 723. Malik, 3641. İmam Nevevi isnadının sahih olduğunu söylemiştir, 3641. Albani sahih Edebül Müfred 235)











