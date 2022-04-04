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Özgün Yalova İmsakiye 2022 Yalova İftar ve Sahur Vakti
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Yalova İmsakiye: 2022 Yalova İftar ve Sahur Vakti

2022 Yalova imsakiye listesi haberimizde. Sabah ezanıyla başlayacak olan Ramazan orucu akşam ezanıyla iftar yapılacak. Yalova için imsak ezanı saat kaçta okunuyor? Yalova iftar vakti ve sahur saati (2022 İmsakiye) ile ilgili detaylı bilgilere içeriğimizden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Yalova İmsakiye: 2022 Yalova İftar Vakti - Yalova Sahur Vakti - Kaç Dakika Kaldı?
Yalova Rüstem Paşa Camii

YALOVA İMSAKİYE 2022 - Yalova sahur ve iftar vakti belli oldu! Yalova imsakiye 2022 ile iftar saati ve sahur vakti saat kaçta okunuyor?

Haberimizde Diyanet İşleri Başkanlığının açıkladığı Ramazan İmsakiyesine göre, Yalova'da sahur ve iftar saatlerini de bulabilirsiniz.

YALOVA İMSAKİYESİ 2022

On bir ayın sultanı Ramazan 2 Nisan Cumartesi günü başlayacak. Oruç vazifesini yerine getirmek isteyenler kentlerindeki iftar saatlerini merak ediyor.

  • 4 NİSAN 2022
  • Sahur saati: 05:08
  • İftar saati: 19:37

YALOVA RAMAZAN İMSAKİYE TABLOSU
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