|
Özgün

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! Yarın hava nasıl olacak? 28 Eylül hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü önümüzdeki 5 güne ait haritalı hava durumu tahmin raporunu paylaştı. İstanbul dahil birçok ilde gök gürültülü sağanak yağış beklenirken sıcaklıkların da yarından itibaren düşeceği tahmin ediliyor. Yarın hava nasıl olacak? İşte 28 Eylül 2023 Perşembe il il hava durumu...

11:40 . 27/09/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Hava durumu

Hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara ve Ege için kuvvetli rüzgar uyarısı yaptı. İstanbul'da perşembe gününden itibaren 3 gün boyunca sürecek sağanak tahmininde bulunuldu.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? 27 EYLÜL 2023

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın güney ve batısı, İç Ege ile Eskişehir, Isparta, Burdur, Trabzon, Rize çevreleri ve Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkiinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun güney kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 28

İstanbul: Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

İzmir: Parçalı bulutlu 29

Adana: Parçalı bulutlu, kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 29

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 25

Trabzon: Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 25

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 35

YARIN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney ve batısı, İç Ege ile Eskişehir, Isparta, Burdur, Trabzon, Rize çevreleri ve Doğu Akdeniz'in toroslar mevkiinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL İÇİN FLAŞ UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan haritalı hava durumu tahmin raporuna göre; perşembe gününden itibaren İstanbul başta olmak üzere yurt genelinde kuvvetli sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.



#hava durumu
#meteoroloji
#il il hava durumu
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Üniversite öğrencilerine vergisiz cep telefonu şartları belli oldu mu?